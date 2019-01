La nouvelle loi ontarienne sur la distraction au volant pourrait cibler les minorités, préviennent des avocats

Depuis le 1er janvier, les automobilistes qui se font surprendre à parler au téléphone ou à envoyer des messages textes avec un cellulaire écoperont d'une amende allant jusqu’à 1000 $, soit le double de l’amende actuelle. D’autres pénalités incluent une suspension du permis de conduire de trois jours et trois points d’inaptitude, pour une première infraction.

Mais certains craignent que cette loi n'autorise la police à cibler des groupes spécifiques au détriment des autres.

Est-ce une autre raison pour intercepter les personnes noires qui conduisent et s'occupent de leurs affaires? s'interroge Richard Sharpe, avocat à Ottawa.

Je pense que nous devrons être vraiment vigilants et éviter que cette loi ne soit utilisée de manière disproportionnée pour cibler les groupes minoritaires Richard Sharpe, avocat

À lire aussi : Des amendes plus salées pour les conducteurs ontariens distraits en 2019

Des études suggèrent que certaines minorités sont ciblées

La législation américaine visant à réduire les textos au volant a entraîné des reculs dans des États comme le Massachusetts et l'Iowa, où des études ont démontré que les automobilistes noirs et hispaniques sont beaucoup plus susceptibles d'être arrêtés par la police.

Au Canada, un rapport publié en 2016 par des chercheurs de l'Université York a montré que les policiers du Service de police d'Ottawa (SPO) arrêtaient davantage les conducteurs noirs et du Moyen-Orient - en particulier les jeunes hommes - que tout autre conducteur.

Dans une entrevue accordée à CBC, le sergent Mark Gatien a expliqué que les agents du SPO utiliseront leur avis subjectif pour arrêter les conducteurs suspectés d'avoir parlé au téléphone ou envoyé des messages textes.

Pour sa part, Michael Bryant, directeur général de l'Association canadienne des libertés civiles, juge que cette nouvelle loi est problématique.

Il y a un certain type d'agent de police en Ontario qui croit que la bonne façon de faire respecter l'ordre repose sur l'intuition. Et s'ils n'aiment pas le regard de quelqu'un, il le force à s'arrêter , avance M. Bryant.

Un policier pourrait dire : "Je croyais vous avoir vu sur votre téléphone portable, ou je vous avais vu baisser les yeux comme si vous étiez au téléphone ou envoyiez un texto à quelqu'un. C'est pour cela que je vous arrête" , poursuit M. Bryant.

Ce point de vue est aussi partagé par Anthony Morgan, avocat spécialiste en droits de l'homme à Toronto.

Le fait que l'application d'une loi soit à la discrétion de la police finit trop souvent par des abus , avance-t-il. Cela pourrait conduire à un profilage racial.

Il devrait exister une formation solide et aussi importante que celle sur le recours à la force , pense Me Morgan.

L'avocat suggère aussi aux villes et aux services de police de prévoir un budget pour s'attaquer spécifiquement à la discrimination systémique.