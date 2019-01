Rentrée télévisuelle : une émission spéciale sur les changements climatiques et de nouvelles séries

De partout dans le monde, ils seront tous là, le jeudi 10 janvier à 20 h, pour présenter Minuit moins une pour la planète, un bilan de la situation mondiale en matière de changements climatiques. L'émission, qui a été conçue pour faire réfléchir aux actions visant à sauvegarder la planète et aux conséquences des mobilisations, sera présentée simultanément à ICI Radio-Canada Télé, à RDI, sur Radio-Canada.ca et à TV5 Monde.

Entourée de sommités en matière d'environnement, d'écologie, de mobilité des personnes et de développement durable, l'animatrice Céline Galipeau s'entretiendra également avec Nicolas Hulot, fondateur de la Fondation pour la Nature et l’Homme et ex-ministre de la Transition écologique et solidaire du gouvernement français.

Nicolas Hulot participera à l'émission Minuit moins une pour la planète. Photo : Dominique Faget/AFP/Getty Images

Les correspondants de Radio-Canada à travers le monde témoigneront des démarches citoyennes et politiques mises de l’avant pour réduire l’impact écologique de l’activité humaine : Jean-François Bélanger nous transportera à Pontevedra en Espagne où les voitures sont interdites au centre-ville; Yanik Dumont Baron présentera Oslo, la ville norvégienne désignée Capitale verte 2019 de l’Europe; Marie-Ève Bédard nous fera rencontrer les habitants de la ville du futur à Dubaï; Tamara Altéresco nous surprendra avec une initiative citoyenne de gestion des déchets à Moscou; Christian Latreille s’entretiendra avec de jeunes Américains en Oregon qui ont intenté une poursuite contre l’administration Trump pour son inaction en matière environnementale; Raphaël Bouvier-Auclair nous emmènera à Baltimore où le plastique est récupéré par la Ville pour en faire du combustible, une bonne action environnementale qui n’a pas que des effets positifs, et Anyck Béraud, à Pékin, nous présentera la transition écologique vue par les Chinois.

ICI Explora emboîtera le pas en diffusant, le jeudi 10 janvier, Trois nombres pour sauver la planète (à 18 h) et Avant le déluge (à 22 h), deux documentaires de deux heures où il est question, entre autres, de l'implication de l'acteur Leonardo DiCaprio pour sauver les espèces en voie d'extinction.

Les nouveautés de l'hiver 2019

Beaucoup de nouveaux personnages, tant à Radio-Canada qu'à TVA, s'ajouteront à tous ceux des téléséries de la programmation régulière qui se remet en branle pour les mois d'hiver.

Marina Orsini interprète Anémone Leduc dans la série Une autre histoire. Photo : Sphère Média Plus

D'abord, à Radio-Canada, le lundi 7 janvier à 20 h, Anémone Leduc (Marina Orsini) reçoit un diagnostic de maladie d'Alzheimer précoce. La mère de famille, en plus d'absorber ce choc, doit revoir un pan de sa vie ignoré des siens dans Une autre histoire.

Toujours à ICI Radio-Canada Télé, le mardi 8 janvier à 21 h, 5e Rang, de Sylvie Lussier et Pierre Poirier, nous transporte dans la municipalité de Saint-Chrysostome – renommée Valmont dans la série –, où Marie-Luce (Maude Guérin) s'occupe de la ferme familiale, héritage de ses parents. Mais voilà que son mari meurt mystérieusement, ce qui provoque des remous au village au point de perturber les comportements, y compris ceux de l'entourage des quatre sœurs de la veuve.

Bruno Marcil, Karine Gonthier-Hyndman, Danièle Lorain et Benoit Mauffette incarnent les quatre agents de l'agence artistique AMG dans Les invisibles. Photo : ALSO

À TVA, Les invisibles, le lundi 7 janvier à 21 h, raconte les aléas de la vie de quatre agents d'artistes qui ne reculent devant rien pour satisfaire leurs poulains.

Sur la même chaîne, Victor Lessard (Patrice Robitaille), assisté de Jacinthe Taillon (Julie Le Breton), mène des enquêtes sur des meurtres crapuleux, dès le mercredi 9 janvier à 21 h.

Sur ICI ARTV, le nouveau magazine culturel, en ondes dès le 11 janvier à 22 h, L'effet Wow est animé par Sébastien Diaz et met en vedette le travail des artistes d'ici. Lors de la première émission, Sébastien Diaz sort Ginette Reno en grand, Pier-Luc Funk répond aux questions du public et Boucar Diouf fait découvrir le phénomène de Soirée canadienne à une classe de nouveaux arrivants.

En Beauce, le couple formé par Émilie Ferland et Clifford Miller est passionné par les animaux. Le terrain qu'ils ont aménagé pour recevoir les animaux abandonnés ou mal en point devient le lieu du rendez-vous hebdomadaire fixé par TVA, Un zoo pas comme les autres, dès le lundi 7 janvier à 19 h. Dans ce zoo habitent plus de 150 animaux, des chiens aux ours noirs, en passant par des loups, des lynx, des lions, des babouins, des kangourous et bien d'autres. Les animaux sont tous acceptés et lorsque leur état nécessite encore plus d'attention, ils partagent même la maison d'Émilie et de Clifford.

Tout l’hiver, Jean-René Dufort et la journaliste scientifique Marie-Pier Elie continuent de proposer des expériences surprenantes et instructives avec le concours de 100 cobayes humains dans Le gros laboratoire, le mercredi à 21 h sur les ondes d'ICI Explora.