Trois personnes accusées de trafic d'êtres humains au moyen de l'application Tinder

Deux hommes et une femme font face à 21 chefs d'accusation dans le cadre d'une enquête sur du trafic d'êtres humains au moyen de l'application de rencontres Tinder.

Le 1er décembre, des membres de l'Équipe de lutte contre la traite des personnes pour des crimes de nature sexuelle ont ouvert une enquête sur un cas de traite de personnes.

Les accusés utilisaient Tinder pour entrer en contact avec de jeunes femmes et leur proposer d'entrer dans le commerce du sexe.

Selon la police, une première femme a rencontré Joshua Hamblett, âgé de 23 ans et originaire de Brampton, sur le site de rencontres Tinder. Ce dernier a alors essayé de la faire entrer dans le commerce du sexe, mais celle-ci a refusé. L'homme a continué de harceler la femme, précise le communiqué de police.

Une deuxième femme a ensuite rencontré Keagan Prophete, âgé de 19 ans et originaire de Brampton, toujours sur l'application Tinder.

Selon la police, il l'a alors introduite dans le commerce du sexe. Il l'a aussi emmenée dans un hôtel à Mississauga où il a pris des photos d'elle à différentes étapes de déshabillage. Les photos ont ensuite été publiées en ligne sous forme de publicité pour des services sexuels sur le site de petites annonces Leolist.

Keagan Prophete a également pris les dispositions afin d'arranger les rendez-vous avec des clients pour des services sexuels fournis par la femme. Il l'a forcée à lui remettre tous les gains retirés de ses rapports sexuels. Il l'a agressée et a menacé sa famille, indique le communiqué de la police.

Keagan Prophete a finalement introduit cette femme à ces deux complices Joshua Hamblett et Sashauna Wilkins, âgée de 23 ans et également originaire de Brampton. Cette dernière a pris des photos dénudées de la victime présumée puis les a publiées pour des services sexuels sur le site Leolist. Elle s'est ensuite occupée d'arranger les rencontres entre la femme et des personnes intéressées par ses services.

Sashauna Wilkins aurait forcé la victime présumée à lui remettre l'argent obtenu du commerce sexuel et aurait ensuite remis les sommes d'argent aux deux hommes.

Arrestations et accusations le 1er décembre : Joshua Hamblett fait face à sept chefs d'accusation en lien avec la traite de personne;

Sashauna Wilkins fait quant à elle face à cinq chefs d'accusation pour traite de personne;

Ils ont comparu devant le tribunal de l'ancien hôtel de ville le 2 décembre, à 10 h. Arrestation et accusations le 18 décembre : Keagan Prophete fait face à neuf chefs d'accusation de traite de personne, mais aussi pour agressions et menaces;

Keagan Prophete a comparu devant le tribunal de l'avenue Englinton Est le 19 décembre, à 10 h.

Ces derniers et la jeune femme ont eu recours à la tromperie, l'intimidation et la peur afin d'exercer un contrôle sur les faits et gestes de la femme qui les avait rencontrés sur Tinder , précise le communiqué de police.

Les enquêteurs estiment que davantage de personnes auraient pu être victimes des trois accusés. Ils appellent toute victime potentielle ou témoin à se manifester.