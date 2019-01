Le parc national de la Pointe-Pelée temporairement fermé

Dans le cadre d'une stratégie visant à améliorer la santé environnementale du parc, Parcs Canada et la Première Nation de Caldwell réduiront la population de cerfs du parc.

L'opération aura lieu au début du mois de janvier et durera deux semaines.

Pour des raisons de sécurité publique, le parc national de la Pointe-Pelée sera fermé aux visiteurs pendant cette période.

Selon Parcs Canada, la surpopulation de cerfs de Virginie pose une menace aux écosystèmes de la forêt et de la savane du parc national.

Un cerf de Virginie Photo : iStock

Le broutage excessif des cerfs dans le parc menace la santé de la forêt qui est l'habitat de nombreuses espèces en péril, notamment le pic à tête rouge et le mûrier rouge.

Selon Parcs Canada, un écosystème sain et équilibré au parc national de la Pointe-Pelée accueillerait idéalement de 24 à 32 cerfs.

Une série d'hivers doux, de faibles précipitations de neige et l'absence de prédateurs naturels comme les loups et les ours ont permis à la population de cerfs de Virginie du parc d'augmenter de trois à quatre fois plus que ce que l’écosystème peut supporter.