Des experts s’attendent à voir deux orques du Pacifique mourir cet été

Les photographies prises à l'aide de drones en septembre dernier ont montré que la population d'épaulard déjà en difficulté a perdu du poids après l’arrivée des baleines dans les îles San Juan l’été dernier.

Les épaulards du Sud sont également plus minces que ceux du nord de la province et du sud-est de l’Alaska, qui ont accès à une plus grande quantité de poisson et à des eaux plus propres et plus calmes.

Les résidents du Nord ont donné naissance à 10 nouveau-nés l'année dernière.

Selon le journal Times de Seattle, le directeur et fondateur du centre américain pour la recherche sur les orques soutient avoir remarqué sur une photo prise en décembre, que J 17, une femelle résidente du Sud présente une malformation de la tête et du cou en raison de la famine.

Une autre orque, connue sous le nom de K 25, souffre aussi du manque de nourriture.

K25 est suivie à l'aide de photographies aériennes depuis 2008. Cette photo a permis aux experts de déclarer que l'orque avait l'air beaucoup plus mince que les années précédentes. Photo : Radio-Canada

Pour plusieurs scientifiques, cette perte de poids coïncide avec la mort de sa mère en 2017.

Après trois décès en 2018, la population résidente du sud est à son plus bas niveau depuis 35 ans.

Il ne reste que 74 orques et aucun nouveau-né n’a survécu au cours des trois dernières années.