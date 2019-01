Après Noël, comment recycler son sapin?

Chaque année, la même question revient : que fait-on avec son arbre de Noël après le temps des Fêtes, quand on a opté pour un sapin naturel? Il existe quelques solutions écologiques.

Il peut être tentant d’abandonner tout simplement son sapin dans son jardin.

Selon le responsable des communications pour le centre d'interprétation du marais Oak Hammock, Jacques Bourgeois, l’idée n’est pas si mauvaise.

Il précise ce cependant que cette option comporte de bons côtés comme des mauvais.

« Les pours, c'est que ça attire les oiseaux qui peuvent s’y réfugier quand il fait froid. Ça va donner un abri si on veut, explique-t-il. Les contre c'est que ça va attirer également des rongeurs ».

Jacques Bourgeois ajoute que le sapin peut aussi avoir une deuxième vie dehors en devenant un perchoir pour les oiseaux dans lequel il est possible de suspendre de la nourriture en hiver.

Jacques Bourgeois, du marais Oak Hammock, conseille d'installer son sapin dans son jardin pour l'orner de boules de graines afin d'offrir un abri aux oiseaux pour l'hiver. Photo : Radio-Canada / Camille Gris-Roy

« Par contre, au printemps, ce sera plus difficile de le recycler, surtout si on n’a pas de broyeur », remarque Jacques Bourgeois.

Réduire son sapin en copeaux

Le plus simple reste alors d’opter pour le programme de recyclage mis en place par la Ville de Winnipeg depuis une vingtaine d'années.

Les arbres sont collectés dans 11 points de dépôts au travers de la ville et sont ensuite transformés en copeaux.

« Cela permet de donner une deuxième vie à ces arbres. Les gens peuvent ensuite venir récupérer les copeaux pour le jardinage », explique Mark Kinsley, le superviseur du détournement de déchets de la Ville de Winnipeg.

En moyenne, près de 14 000 arbres sont ainsi récoltés chaque hiver. Les copeaux sont également utilisés par les services publics de la ville pour les espaces verts.

Il faut toutefois respecter quelques consignes.

« Nous demandons aux gens de retirer toutes les décorations et d’emporter avec eux le sac qui a servi à transporter le sapin », précise Mark Kinsley

Nourrir des animaux avec son sapin

Certains ont trouvé des solutions plus originales. C’est le cas de Darrin Thiesen qui s’est rendue avec sa famille à la ferme Aurora, au sud de Winnipeg, pour nourrir des chèvres avec son sapin.

« Avant, on apportait notre sapin au programme de recyclage de la ville, mais depuis quelques années on vient ici. Les chèvres adorent ça et, apparemment, c’est bon pour leur système digestif », explique-t-il.

Pour Sophia Partyka qui travaille à la ferme, les sapins sont à la fois des friandises et des anti-vers naturels pour les 21 chèvres présentent sur le site.

« Les chèvres mangent naturellement de tout. Ce ne sont pas des animaux qui broutent de l’herbe », rappelle-t-elle.

Les chèvres sont des animaux capables de se nourrir des épines sur les branches des sapins, à l'instar des moutons ou des poules. Photo : Radio-Canada / Lyza Sale

Elle ajoute qu’il n’y a pas d'inquiétude à avoir pour le système digestif de ces animaux par rapport au piquant ou la dureté des épines des sapins.

« Ces animaux sont faits pour en manger », rassure Sophia Partyka.

Que ce soit dans le ventre d’une chèvre, découpé en petits copeaux ou recyclé comme mangeoire pour les oiseaux, les amateurs de sapins naturels ont ainsi l’embarras du choix pour donner une seconde vie à leur arbre après Noël.

Avec des informations de Camille Gris-Roy et Marina von Stackelberg