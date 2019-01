Un autre refus pour Hydro One qui veut acheter Avista

La Commission des services publics de l'Idaho rejette à son tour l'acquisition de la compagnie d'électricité et de gaz naturel américaine Avista par Hydro One, de l'Ontario.

Dans sa décision rendue publique jeudi, l’organisme estime qu’Hydro One n’a pas su démontrer que la transaction était dans l’intérêt public.

Comme la Commission des services publics de l’État de Washington avant elle, la Commission de l’Idaho s’inquiète de la possible ingérence du gouvernement ontarien dans les affaires d’Hydro One. La province possède 47 % des actions du distributeur d’électricité.

Peu après son élection, le premier ministre Doug Ford avait forcé le PDG d’Hydro One à prendre sa retraite et avait amené l’ensemble des membres du conseil d’administration à démissionner.

Hydro One et Avista se disent déçues de la décision de l’Idaho et réfléchissent à la suite des choses.

La transaction est sujette à l’approbation de l’Idaho, de l’Oregon, du Montana, de l’Alaska et de l’État de Washington. Le Montana et l’Alaska ont dit oui, de même que certaines agences fédérales.