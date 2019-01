Alana Bartol est à la recherche de gardiens pour des centaines d'orphelins en Alberta. Dans ce cas-ci, on ne parle toutefois pas d'enfants, mais plutôt des puits de pétrole qui ont été abandonnés par leurs propriétaires à travers la province.

Alors que l'industrie pétrolière rencontre des défis, l'artiste de Calgary assure que son orphelinat fictif prend de l'ampleur.

En personnifiant les puits, je pense que les gens réfléchiront à cet enjeu environnemental de manière différente ou approfondie. Alana Bartol, artiste

Alana Bartol organisera des événements d'adoption chaque samedi du mois de janvier à la galerie Latitude 53, au centre-ville d'Edmonton, à travers son groupe à but non lucratif appelé Orphan Well Adoption Agency (l'Agence d'adoption des puits orphelins).

L'exposition est une tentative satirique pour trouver « de nouveaux parents » pour les puits, explique-t-elle. Ceux qui choisissent d'y assister seront accueillis par un agent qui leur présentera les formulaires d'adoption.

« Les familles adoptives auront l'occasion de rencontrer un de nos représentants, puis ils seront guidés dans le processus d'interview », explique Alana Bartol.

L'exposition d'Alana Bartol sera ouverte au public chaque samedi du mois de janvier. Photo : CBC / Lukas Wall

Les candidats à l'adoption devront aussi remplir un formulaire qui comprend des questions concernant leurs rapports avec l'industrie pétrolière et leurs expériences passées en tant que propriétaires de puits. Le questionnaire comporte la mise en garde quant à l'incontinence potentielle de leur nouvelle acquisition.

« Les puits adoptés pourraient mal agir durant les premiers jours d'adoption, menant à des déversements ou encore des fuites de pétrole. » - L'Agence d'adoption des puits orphelins (groupe fictif)

« Beaucoup de nos puits ont vécu la détresse résultant d'un manque de soins et d'attention », précise le questionnaire. « Que feriez-vous, étape par étape, si un problème de comportement survenait? »

Les gardiens autorisés recevront un certificat d'adoption ainsi que l'emplacement d'un puits véritablement abandonné, baptisé d'un nom original.