Martin Ouellet veut des indemnités pour l'arrêt des traversiers

En entrevue à Info-réveil, le député de René-Levesque, Martin Ouellet, concède que le gouvernement a bien réagi en introduisant des dessertes aériennes après l'annonce de l'arrêt du traversier F.-A.-Gauthier. Pour le moment, je suis satisfait, parce que si nous n'avions pas eu les avions, nous n'aurions eu absolument rien, avance-t-il. Mais là, il faut se mettre à la tâche. De quelle façon on peut éviter que cette situation se répète?

Je crois comprendre que le CTMA était prévu pour des réparations à la fin du mois de janvier, dit le député. Donc, on a jusqu'à la fin du mois de janvier pour remplacer le F.-A.-Gauthier. Mais, qu'est-ce qui se passe si le F.-A.-Gauthier doit aller encore plus loin en cale sèche? On est un peu dans le néant. Donc, on s'attend à avoir un plan B.

Martin Ouellet indique avoir repéré un bateau. On a trouvé un beau bateau de 1980, construit en Norvège, pour 1 250 personnes, pour 10 millions d'euros, s'amuse-t-il. Ceux et celles qui se demandent combien ça coûte un bateau de remplacement, on a déjà une indication!

Indemnités

Martin Ouellet exige également que le gouvernement dédommage les entreprises considérant les coûts énormes que ça a de faire le détour par Québec pour livrer des marchandises .

Je m'attendrais qu'on travaille minimalement à des mesures de compensation pour les kilomètres parcourus, les hôtels, l'essence et tout ça. Martin Ouellet, député de René-Lévesque

Le député de Matane-Matapédia et chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, appuierait également une telle initiative du gouvernement. Selon lui, des particuliers pourraient même exercer des recours judiciaires.