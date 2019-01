Saison de motoneige en Mauricie : une préparation coûteuse et une démission

Les motoneigistes peuvent maintenant sillonner la plupart des sentiers dans la région, mais le Club de motoneige de la Mauricie a eu une mauvaise surprise en début de saison : la préparation des pistes a coûté plus cher que prévu.

La grosse bordée de neige reçue à la fin du mois de novembre a fait plier plusieurs arbres et il a fallu dégager la voie.

Le Club de motoneige de la Mauricie a dû louer de la machinerie pour le déboisement.

Cette location imprévue a entraîné une dépense additionnelle de 30 000 $ pour le club.

La préparation des sentiers, qui prend habituellement de quatre à cinq jours, a pris cette année de quatre à cinq semaines.

L’argent qui a été dépensé pour la préparation des sentiers, qui sont officiellement ouverts depuis le 30 décembre, pourrait avoir un impact sur le reste de la saison.

En bout de ligne, ça va avoir quoi comme conséquence? On ne le sait pas, ça va dépendre de l'hiver qu'on va avoir, s’il y a beaucoup de neige et qu'on doit surfacer beaucoup. Est-ce qu'on va se rendre jusqu'au mois de mars? C'est un questionnement qu'on a , explique le responsable des communications au Club de motoneige de la Mauricie, Michel Lebrun.

Au-delà de l’argent, ce sont aussi 700 heures de bénévolat qui ont été nécessaires pour préparer les sentiers.

Ça fait en sorte aussi qu'au niveau des bénévoles, il y eu beaucoup d'épuisement. On a beau dire : "On est bénévoles", mais faire 40 heures par semaine quand t'es bénévole, c'est exiger beaucoup , dit-il.

Non-respect des balises

Des balises sont installées pour ne pas que les motoneigistes aillent dans des zones qui leur sont interdites, notamment dans les champs des agriculteurs, mais certains ne les respectent pas. Photo : Radio-Canada

Malgré tout le travail réalisé par les bénévoles du Club de motoneige de la Mauricie, des motoneigistes ne respectent pas les droits de passage mis en place dans certains secteurs, notamment à Saint-Tite et à Saint-Séverin. Ils vont, par exemple, passer sous les cordes qui délimitent les accès aux motoneigistes pour aller se promener dans les champs des agriculteurs.

C’est un sentiment d’injustice et de frustration face à cette situation qui aurait d’ailleurs entraîné la démission, jeudi, du vice-président du Club de motoneige de la Mauricie, René Normandin.

M. Normandin a travaillé avec acharnement pour conserver les droits de passage de ce secteur [entre Saint-Tite et Saint-Séverin] et certains individus irrespectueux des règlements et des sentiers établis ont fait en sorte qu’il nous a remis sa démission , peut-on lire sur la page Facebook du club.

En passant en dehors des sentiers établis, en soulevant les entraves mises pour éviter que tous et chacun se promènent à travers les champs, ces individus peu soucieux du respect d’autrui mettent en péril les droits de passage durement acquis , est-il écrit.

D'après les informations de Laurence B. Lemaire