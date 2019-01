Beaucoup grâce à Beyoncé, le Louvre fracasse son record de visiteurs

Le Louvre, le musée le plus visité au monde, a enregistré un nombre record de 10,2 millions de visiteurs en 2018. Ce chiffre a été dopé par le vidéoclip de Beyoncé tourné au milieu de ses tableaux et sculptures de maîtres anciens.

Le musée parisien a également attribué ce nombre record au succès de son exposition phare sur le maître français du 19e siècle Eugène Delacroix (1798-1863), qui a attiré les foules d'avril à juillet.

Le vidéoclip de Beyoncé et de son mari Jay-Z, avec en toile de fond La Joconde et autres chefs-d'œuvre de renommée mondiale, a été vu plus de 146 millions de fois sur YouTube.

Dans un communiqué, jeudi, le musée parisien note par ailleurs une augmentation significative du nombre de visiteurs étrangers – presque les trois quarts du nombre total –, principalement issus des États-Unis, de la Chine, d'autres pays européens et du Brésil.

Le tourisme dans la capitale française a aussi rebondi depuis 2017, après une baisse brutale enregistrée au lendemain des attentats terroristes du 13 novembre 2015, notamment à la salle de spectacles Le Bataclan.