Une joueuse de soccer de Québec signe en Ligue 1 française

L’athlète de 21 ans ne cachait pas sa joie, jeudi, au lendemain de l’annonce de sa signature avec Montpellier. À peine un mois et demi après avoir complété sa 4e et dernière saison universitaire en Virginie-Occidentale, voilà qu’Easther Mayi Kith se retrouve de l’autre côté de l’Atlantique, dans le même uniforme que plusieurs joueuses de l’équipe de France.

Ça s’est fait très vite. Comme le veulent les règlements de la NCAA, j’ai dû attendre après le dernier match de ma carrière universitaire, le 17 novembre, pour signer avec un agent. Il a envoyé des vidéos de mes faits saillants à des clubs européens. Montpellier cherchait une défenseure centrale et ils ont aimé ce qu’ils ont vu alors j’ai signé avec eux.

Le Montpelier HSC pointe actuellement au 4e rang de la Ligue 1 à la mi-saison.Quelques autres équipes européennes se sont manifestées, mais aucune autant que Montpellier, précise celle qui deviendra la première Québécoise à porter les couleurs du club.

Un rêve devenu réalité

Une consécration pour l’ancienne du Royal Sélect de Beauport et des Élans de Garneau, qui a commencé à jouer au soccer à l’âge de sept ans. Le rêve d’une carrière professionnelle, elle le caresse depuis un voyage en Angleterre, au début de l’adolescence, avec l’académie Pro-Foot de Fergus Brett.

On avait assisté à des matchs professionnels et je m’étais suis dit que je serais là un jour. Mais j’ai dû travailler dur. Je n’ai jamais été d’emblée la favorite des entraîneurs.

La joueuse de 5’6’’ (172 cm) raconte d’ailleurs que c’est un peu en raison d’une blessure subie par une coéquipière qu’elle a pu obtenir une bourse d’études dans la NCAA.

Repérée à 17 ans

Déménagée à Montréal en pension à l’âge de 14 ans pour évoluer au Centre national de haute performance (CNHP), Mayi Kith a participé au championnat canadien à deux reprises avec l’équipe du Québec.

Ses performances lui ont valu un poste avec l’équipe canadienne des moins de 17 ans pour le tournoi de la CONCACAF, mais elle évoluait comme remplaçante.

Une défenseure centre de l’équipe s’est blessée et ça m’a permis de jouer la demi-finale et la finale.

La Québécoise est ensuite demeurée titulaire pour l’équipe canadienne à la Coupe du Monde des moins de 17 ans et c’est lors de ce tournoi au Costa Rica que l’entraîneuse des Mountaineers de West Virginia l’a repérée et lui a éventuellement offert une bourse d’études.

Un exemple pour les jeunes de la région

Pour l’entraîneur du Rouge et Or, Samir Ghrib, qui a bien connu Easther Mayi Kith et sa famille en tant que directeur technique de l'Association de soccer de Beauport, le parcours de la défenseure est un exemple à suivre pour les jeunes joueuses de la région.