Plus de boutique de vêtements pour dames à Gaspé, faute de relève

La boutique Kon-Joint habille les femmes de Gaspé depuis près de 45 ans. La propriétaire, Ann Clements, a décidé de fermer, même si les affaires allaient bien. Elle voulait prendre sa retraite dans la cinquantaine, elle s’y résigne, à 65 ans.

Je ne voulais pas que Gaspé reste sans boutique pour dames. J'ai essayé de vendre, de transférer les actifs. C'est sûr que partir un nouveau commerce c'est plus difficile. C’est plus difficile d’emprunter et il n'existe pas d'aide , admet-elle.

Ann Clements croit que de plus en plus de commerces vont fermer à Gaspé. Photo : Radio-Canada

C’est surtout à cause de l'âge des gens qui sont dans le commerce présentement , explique-t-elle. Il n’y a pas de relève et pas de jeunes qui ont les moyens de racheter et de se partir en affaires.

La rareté de main-d'oeuvre est aussi entrée en ligne de compte dans la décision de Mme Clements.

La propriétaire de la boutique Kon-Joint, Ann Clements Photo : Radio-Canada

Mme Clements affirme que ses clientes sont désolées de cette fermeture. J’espère pour elles que quelqu’un voudra repartir une autre boutique. Je suis prête à aider, s’engage-t-elle.

Par ailleurs, l’achat en ligne, de plus en plus populaire, est un peu comme l’éléphant dans la pièce. Malgré cela, Ann Clements ne croit pas que ce type de commerce finira par tuer les magasins traditionnels. Moi, je ne dis pas que c'est l'internet qui me force à fermer, non. Ma clientèle était là , assure-t-elle.

La moyenne d’âge de la clientèle de Mme Clements est de 40, 45 ans. Peut-être pour la clientèle plus jeune, les jeunes fonctionnaires , concède-t-elle, mais à part de ça, non .

Tout de même, personne ne peut ignorer ce phénomène, qui s’accentue d’année en année.

Avec les informations de Bruno Lelièvre