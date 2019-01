Toujours plus de véhicules vandalisés au Manitoba en 2018

Se lever le matin et constater que sa voiture a été endommagée n’est jamais une bonne façon de commencer sa journée. Cela arrive pourtant de plus en plus au Manitoba, avec 1000 cas supplémentaires entre 2017 et 2018.

À Winnipeg, certains automobilistes comme Chris Araujo sont inquiets pour leur voiture.

« Je viens juste de m’installer à Saint-Boniface en mai et j’ai déjà pu voir plusieurs véhicules vandalisés ces derniers mois », constate-t-il.

Dans la plupart des cas, il observe que ce sont des vitres qui sont brisées afin de voler des objets à l’intérieur de l’habitacle.

Chris Araujo dit avoir vu plusieurs véhicules vandalisés depuis qu'il vit à Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada

« C’est arrivé à nos voisins des deux côtés de chez nous. On a l’impression que ce n’est qu’une question de temps avant que cela nous arrive également. »

Plus de vandalisme à Winnipeg

Selon Brian Smiley, le porte-parole de la Société d'assurance publique du Manitoba, Winnipeg est l’endroit le plus à risque.

« 60 % des déclarations d'actes de vandalisme en 2018 au Manitoba proviennent de Winnipeg », confirme-t-il.

La plus forte concentration de véhicules dans la capitale provinciale et le grand nombre de zones de stationnement favorisent les actions malveillantes sur les véhicules laissés sans surveillance.

Les chiffres recouvrent par ailleurs un vaste éventail de dégâts.

Le vandalisme, ce n’est pas seulement pénétrer dans le véhicule. C’est aussi rayer la carrosserie, briser un rétroviseur, donner un coup de pied dans une portière, etc. Brian Smiley, porte-parole de la Société d'assurance publique du Manitoba

Les dégâts matériels sur le véhicule peuvent alors être pris en charge par l’assurance, mais pas les effets personnels présents dans le véhicule, comme les ordinateurs portatifs ou les lunettes de soleil.

« Pour les vols dans le véhicule, il faut faire une demande auprès de votre assurance habitation », suggère Brian Smiley.

Des cas fréquents pour certains propriétaires

L'automobiliste David Moore dit qu'il lui est arrivé à plusieurs reprises de retrouver son véhicle vandalisé.

« La dernière fois, c’est la portière qui a été endommagée, ainsi que la poignée. Les personnes ont essayé sans succès d'entrer dans le véhicule, mais ils ont fait des dommages. »

David Moore dit qu'il lui est arrivé à plusieurs reprises de retrouver son véhicle vandalisé. Photo : Radio-Canada

David Moore a choisi de ne pas déposer de plainte à la police.

« La première fois, j’ai rapporté ces événements à la police, mais elle ne peut pas y faire grand-chose. Je crois que c’est un peu hors de leur portée sans vidéosurveillance par exemple », explique-t-il.

De même, il ne fait pas appel à Société d'assurance publique du Manitoba. Il juge trop cher le coût de la franchise facultative de 200 $ pour couvrir les réparations.

La plupart du temps, je fais les réparations moi-même si elles ne sont pas compliquées. David Moore, propriétaire d'un camion

Éviter de tenter les voleurs

Erika Miller est consultante en communication pour l'Association canadienne des automobilistes. Elle estime qu’il est possible de prévenir les vols et les dégâts qui en découlent.

Verrouiller votre véhicule ou non est un choix qui vous appartient, dit-elle. Toutefois, « vous devriez mettre vos effets personnels à l’abri. Tout objet peut indiquer à un voleur que vous avez des choses de valeur dans le véhicule. »

Pour Brian Smiley, verrouiller les portes reste cependant une bonne idée, pour des raison d'assurances.

Erika Miller ajoute qu’il vaut mieux stationner sa voiture chez soi, si possible dans un garage, ou laisser le véhicule chez des amis lorsqu’on est en voyage.

« Il faut rapporter les cas de vandalisme à la police même s’il n’y a rien eu de volé », insiste-t-elle.

Les rapports permettent à la police de déterminer les zones prioritaires en ville pour y organiser plus de patrouilles.

Avec des informations de Laïssa Pamou