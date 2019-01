Contrat accordé pour le brise-lame de la marina de Rimouski

Ces travaux permettront de prolonger le brise-lame de 145 mètres vers le large, ce qui assurera une meilleure protection contre les vagues aux bateaux qui sont amarrés au quai commercial et à la marina.

Le président du conseil d'administration de la marina de Rimouski, Sylvain Trudel, se réjouit de ce développement, qui va garantir une plus grande sécurité aux usagers de la marina.

J'ai déjà vu trois pieds de vagues entrer dans la marina. Donc les bateaux étaient chahutés d'un côté et de l'autre, c'était très dangereux pour les usagers. Donc ça, ça va être terminé.

L'entreprise Gestion AJ, qui a remporté l'appel d'offres, commencera dès lundi à extraire les pierres nécessaires aux travaux dans une carrière de Rimouski.

Le président de la compagnie, Joël Mailloux, explique qu'il n'y a pas de problème à faire ces travaux en plein hiver, puisque les glaces protègent l'ouvrage en construction. Il reconnaît toutefois que tous les travaux maritimes présentent une certaine complexité.

Le maritime est toujours compliqué. [...] On fait face aux marées. Ici, il y a 16 pieds de marée. Si on s'aventure trop loin, il faut être sûrs d'être capable de revenir avant que la marée monte. Par contre, il faut modifier nos équipements pour être capables de travailler à marée haute , explique-t-il.

Les travaux mobiliseront une dizaine de travailleurs, qui sont presque tous de la région. M. Mailloux ajoute que les dépenses en équipements et en carburant se feront aussi à Rimouski.

Le prolongement du brise-lame fait aussi le bonheur des pêcheurs, qui réclamaient ce changement depuis une vingtaine d’années.

Le président de l'Association des pêcheurs de crabe de la zone 17, René Landry, explique que lors de tempêtes, certains crabiers devaient carrément sortir en mer parce qu'il était trop dangereux pour eux de rester à quai.

Là-dessus, on ne peut pas demander mieux. On va être à l'abri, on va être en sécurité, c'est ça le principal.

René Landry, président de l'Association des pêcheurs de crabe de la zone 17