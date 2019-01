Pénurie d'employés : de Montréal à Lac-Brome pour combler la demande

L'entreprise fonctionne 24 heures par jour, sept jours par semaine. Tous les matins, à 6 h 30, entre 10 et 20 personnes partent de Montréal pour venir y faire des quarts de travail de 12 heures. Des employés d'une autre agence font aussi le voyage à partir de Sherbrooke.

Les travailleurs à l'emploi des agences représentent le tiers du personnel, soit 260 temporaires pour 821 employés permanents.

Nos employés qui sont immigrants, c'est ce qui nous a permis de survivre et de passer au travers des derniers mois pour faire face aux défis de croissance qu'on avait , assure Charles Lacroix, directeur-général chez KDC One, un sous-traitant pour des entreprises de cosmétiques.

Pour attirer et surtout retenir la main-d'oeuvre, l'entreprise estrienne multiplie les incitatifs. On a beau recruter, si on n'est pas capable de garder les gens ici, c'est toujours un continuel recommencement. Oui, on a dû ajuster les salaires. On se compare continuellement dans le marché pour voir si on est compétitif , ajoute M. Lacroix.

Pour recruter de nouveaux travailleurs immigrants, l'entreprise va même directement à leur rencontre à Montréal.

KDC One a également facilité l'installation d'une quarantaine de Nigérians à Cowansville. Comme l'explique la responsable des ressources humaines et du développement organisationnel pour l'entreprise, Kim Gobeil, le rôle de l'employeur s'est élargi.

On les aide à se trouver un logement, à trouver des dons d'électroménagers, on leur explique le système québécois, le fonctionnement des impôts. On ne veut pas qu'ils repartent sur l'Île de Montréal, donc il y a un travail de fait avec la communauté pour les parrainer , explique Kim Gobeil.

Même si les organismes régionaux font leur part, les gouvernements supérieurs pourraient faire davantage selon l'entreprise, notamment en matière de francisation. La main-d'oeuvre est rare, il faut être créatif et ouvert à toutes sortes d'options , résume Charles Lacroix.

À long terme, l'entreprise va continuer de miser surtout sur l'immigration pour combler le manque de main-d'oeuvre.