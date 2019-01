Opération Nez rouge satisfaite de sa campagne 2018 en Saskatchewan

Avec plus d'un millier de raccompagnements gratuits pendant la période de Noël en Saskatchewan, Opération Nez rouge dresse un bilan positif de sa dernière campagne.

Plus de 724 bénévoles ont réalisé 1262 raccompagnements du 30 novembre au 31 décembre 2018.

« On avait cinq organisations qui menaient la campagne à Prince Albert, Regina, Saskatoon, dans la région de Battleford et la région de Yorkton et les chiffres sont quand même très stables par rapport à l’an dernier », se réjouit Marie-Chantal Fortin, la coordonnatrice au développement canadien de l'Opération Nez rouge.

Marie-Chantal Fortin explique qu’en fait, une légère baisse du nombre de raccompagnements est observée par rapport à la campagne précédente, mais elle résulte principalement du fait que la campagne 2018 comptait un week-end en moins.

L’Opération prend de la « maturité » en Saskatchewan

Cette année, Opération Nez rouge a reconduit 73 150 personnes à l’échelle du pays. La Saskatchewan reste parmi les provinces avec le nombre de raccompagnements le plus bas.

Marie-Chantal Fortin indique que les variations du nombre de raccompagnements entre provinces peuvent s’expliquer par les différences entre les populations ou les services disponibles ou encore par le nombre de campagnes déjà réalisées.

Elle rappelle que l’organisation vient de réaliser sa 10e campagne en Saskatchewan, alors que pour d’autres provinces il s’agissait de la 25e ou même de la 35e.

« C’est notre plus jeune province au Canada, mais en même temps on commence à prendre de la maturité », déclare-t-elle.