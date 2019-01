Trois décès liés à la grippe au Nouveau-Brunswick

L’activité grippale a augmenté dans les dernières semaines dans la province. Selon les chiffres publiés dans les rapports sur l’activité grippale au Nouveau-Brunswick, deux de ces décès se sont produits entre le 9 et le 15 décembre et un autre s’est produit entre le 15 et le 29 décembre.

En tout, en date du 29 décembre, 71 personnes ont été hospitalisées pour des causes liées à la grippe. En date du 15 décembre, 27 personnes avaient été hospitalisées. Le nombre d’hospitalisations a donc plus que doublé en deux semaines au Nouveau-Brunswick.

De ces 71 hospitalisations, 15 personnes ont été admises aux soins intensifs en date du 29 décembre.

À titre comparatif, on comptait 13 décès et 207 hospitalisations liés à la grippe au début du mois de février 2018 au Nouveau-Brunswick.