Opération Nez rouge : près de 1200 raccompagnements dans la Péninsule acadienne

Opération Nez rouge, qui en était à sa 35e campagne au Canada, existe depuis 14 ans dans la Péninsule acadienne. Opération Nez rouge était active dans trois autres régions de la province, soit Chaleur, Edmundston et Saint-Jean.

Le coordonnateur au développement pour le Nouveau-Brunswick, Gaétan Germain, fait un bilan positif de la dernière campagne provinciale.

1126 bénévoles ont bravé la conduite hivernale pour reconduire un total de 2328 clients. C'est pas mal stable si on compare avec l'année dernière, précise-t-il. On a peut-être une vingtaine de raccompagnements de plus, faits par une trentaine de bénévoles de moins. Cela a donné près de 1200 $ de plus. Le total amassé au cours de la campagne 2018 au Nouveau-Brunswick est de 37 177 $. Tout cet argent va être distribué par chacune des régions respectives aux organismes de jeunes qui en sont les bénéficiaires.

Gaétan Germain, coordonnateur au développement du Nouveau-Brunswick, Opération Nez rouge Photo : Radio-Canada / René Landry

Bien ancré dans les habitudes

Le grand nombre de raccompagnements dans la Péninsule acadienne ne signifie pas nécessairement que la population lève davantage le coude dans cette région qu'ailleurs. En fait, Opération Nez rouge s'est inscrite dans les habitudes des gens au fils des ans. Combien de fois a-t-on entendu, même pendant les festivités estivales, quelqu'un demander s'il y avait un chauffeur désigné, un nez rouge ?

Le coordonnateur dans la Péninsule acadienne, Jean-Marie Boudreau, ne s'étonne plus de ce phénomène.