Les Albertains peuvent maintenant acheter des graines de cannabis en ligne

Jim Riege du commerce COOP Cannabis dit qu’il s’attend à une recrudescence de l’intérêt des clients pour faire pousser du cannabis, à quelques mois du printemps.

« Nous avons seulement eu quelques questions jusqu’à maintenant, mais avec le printemps qui arrive, nous pensons voir une augmentation puisque c’est à ce moment que les gens pensent à leurs plantations », dit-il.

Pour l’instant, son entreprise n’a pas réussi à trouver de fournisseurs de graines à vendre, mais ils espèrent réussir à en trouver dans les mois à venir.

Chara Goodings de la Commission albertaine des jeux, de l’alcool et du cannabis dit que peu de producteurs autorisés veulent vendre les graines, puisqu’ils gagnent plus d'argent avec le produit fini. Cependant, le gouvernement a réussi à trouver un producteur intéressé à en vendre, Canopy Growth.

Peu de producteurs veulent que les consommateurs sachent comment faire pousser leurs plantes et beaucoup ont peur que les gens les fassent pousser de la mauvaise manière et blâment ensuite l’entreprise qui leur a vendu les graines. Chara Goodings, porte-parole de la Commission albertaine des jeux, de l’alcool et du cannabis

Elle ajoute que les producteurs font aussi des profits plus importants en vendant des produits finis.

Ni le gouvernement, ni les magasins privés n’ont l’intention d’offrir de cours sur comment prendre soin de ces plantes.

« C’est tout à fait légal de le faire, mais nous ne le faisons pas pour l’alcool, alors pour nous c’est un peu la même chose », dit Chadra Goodings.

Pour l'instant, le gouvernement est encore préoccupé par la pénurie de produits disponibles.

« Pour l’instant, nous allons continuer à nous concentrer sur l’obtention de plus de variétés et sur le manque de produit . Nous travaillons avec Santé Canada pour qu'il y ait plus de producteurs autorités », indique Chara Goodings.