Enquête sur un possible rôdeur à Gatineau

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) enquête sur un possible rôdeur dans le secteur du Plateau.

Une intervention a eu lieu en lien avec un incident survenu le 1er janvier, en soirée, confirme l'agent relationniste du SPVG, Patrick Kenney. Il dit prendre le dossier très au sérieux , mais reste avare de détails.

Virginie Trépanier, une résidente du Plateau, était sur son sofa avec ses chats le soir où un inconnu s'est montré à sa fenêtre.

Les chats sont devenus nerveux et agissaient bizarrement, se souvient-elle. Je me suis retournée, j’ai regardé pour voir ce qui se passait, puis j’ai vu quelqu’un accroupi juste à côté de ma [porte-fenêtre] en train de me regarder.

Virginie Trépanier a de la difficulté à dormir depuis l'incident. Photo : Radio-Canada

J’ai un peu capoté [...] Quand il a vu que je le regardais, il a souri et il a essayé d’ouvrir ma [porte-fenêtre]. Virginie Trépanier, résidente du Plateau

Elle raconte que l’homme s’est ensuite dirigé vers sa porte principale. C’est là qu’elle l’a menacé d’appeler le 911, après quoi il est allé se réfugier dans l’escalier d’une voisine, d’où il la regardait encore­.

Les policiers sont ensuite intervenus, mais Mme Trépanier a de la difficulté à dormir depuis.

Mme Trépanier a publié son histoire sur les réseaux sociaux pour avertir son voisinage. Elle signale avoir reçu plusieurs commentaires de personnes qui ont vécu des situations similaires.

Elle affirme qu'elle va installer des caméras de surveillance chez elle. Si j'avais eu ça, on aurait pu trouver la personne tout de suite , soutient-elle.

C'est important de garder ses portes barrées puis de sensibiliser les gens à ça, parce qu'on ne réalise pas à quel point c'est proche puis que ça peut nous arriver , poursuit Mme Trépanier.

En raison de l'enquête en cours, aucune autre information ne sera divulguée publiquement pour le moment par le SPVG, explique l'agent Patrick Kenney.

Entre-temps, les policiers encouragent les citoyens à verrouiller leurs portes et à réduire les possibilités de cachette autour de leur domicile en gardant les lumières extérieures allumées.