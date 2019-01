Centre de paye de Miramichi : le fédéral face à des allégations de complot liées au choix du terrain

Les faits datent de 2010. Le gouvernement fédéral cherche alors à obtenir un terrain de 35 000 mètres carrés à Miramichi pour construire le futur centre.

Après avoir initialement offert un terrain beaucoup plus grand et plus cher, l’entreprise Probilt Industries Inc. offre en novembre 2012 un terrain de 39 000 mètres carrés près de la rivière Miramichi pour 400 000 $.

Toutefois, un mois plus tard, le gouvernement fédéral annonce avoir choisi le terrain de l’Association de l'exposition agricole de Miramichi, situé près du campus du collège communautaire de Miramichi. Ce terrain coûte 1,5 million de dollars.

Des irrégularités?

Probilt Industries Inc intente en 2014 une poursuite contre le gouvernement fédéral, la Ville de Miramichi et trois individus. Selon elle, il y a eu des irrégularités dans le processus de sélection du site du futur centre.

Dans sa poursuite, l’entreprise fait des allégations de fausses déclarations, de complot, d'ingérence dans les relations économiques et de fautes dans l'exercice d'une charge publique.

Le gouvernement fédéral demande alors à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre un jugement, de statuer en sa faveur et de clore l’affaire.

Le centre de paye de Miramichi est fait régulièrement les manchettes ces dernières années. Photo : CBC

Le juge Fred Ferguson rejette cependant la demande du gouvernement dans une décision rendue au début du mois de décembre dernier. Selon lui, de nombreuses questions en suspens concernant les allégations nécessitent un examen plus approfondi.

Cette décision signifie que cette affaire passera à une nouvelle étape du processus légal, indique E.J. Mockler, un avocat représentant Probilt Industries.

Il s'attend à ce que l'affaire revienne devant les tribunaux plus tard cette année après que des enquêtes supplémentaires soient effectuées.

C’est un fiasco , lance-t-il à propos du processus de sélection du terrain et des autres déboires du centre, dont le système de paye Phénix qui est aussi la cible de nombreuses critiques ces dernières années.

Une relation étroite

Le juge Fred Ferguson observe qu’il y a eu une relation étroite entre le gouvernement fédéral et l’association agricole, dont le terrain a été choisi. L’entreprise Probilt Industries n’était pas au courant de cela, indique-t-il dans sa décision.

Si elle avait été au courant, il est certain que [l’entreprise] se serait plainte haut et fort que le processus de sélection de l'emplacement avait été biaisé de façon injustifiée en faveur de [l'Association] à un point tel que les chances de Probilt de réussir à faire choisir son terrain comme emplacement du centre de paye étaient faibles , écrit le juge.

Dans sa décision, le juge Fred Ferguson laisse entendre que le terrain finalement choisi ne correspondait peut-être pas parfaitement aux besoins du centre.

Il note que le site a dû subir un zonage tortueux . Le gouvernement fédéral a dû acheter d'autres terrains pour prolonger une rue et le site n’était pas suffisamment grand pour accueillir toutes les voitures dans le stationnement du centre.

Le gouvernement fédéral et la ville de Miramichi n’ont pas souhaité commenter ce dossier.