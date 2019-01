L’ex-femme de Neil Young, Pegi Young, meurt à 66 ans

Originaire de la Californie, Pegi Young avait cinq albums à son actif, dont un paru en 2017, soit après sa séparation d’avec Neil Young.

Dans un message publié sur Facebook mercredi, sa famille précise qu’elle est morte en Californie après avoir souffert pendant un an d'un cancer.

Pegi et Neil Young ont divorcé en 2014. Ils ont eu deux enfants, une fille, Amber, et un fils, Ben, chez qui les médecins ont diagnostiqué une paralysie cérébrale alors qu’il était encore tout jeune et qui est quadriplégique.

Pegi Young a été une source d’inspiration pour certaines des chansons d’amour de Neil Young, dont Such a Woman, Unknown Legend et Once An Angel.

Choriste pour son mari dans les années 90, elle l’a accompagné dans de nombreuses tournées pendant une vingtaine d’années et a partagé la scène avec lui lors de la cérémonie des Oscars en 1994.

Elle a effectué une tournée en solo à partir de 2007, Neil Young l’accompagnant parfois à la guitare. Dans une entrevue accordée au magazine Rolling Stone en 2016, elle avait admis qu’en dépit des difficultés rencontrées dans les dernières années de son mariage la fin subite de son union avait été une surprise.

Neil Young lui a manifesté sa gratitude et a reconnu son appui au travers des succès et des difficultés qui ont parsemé leurs années de mariage, dans son livre Waging Heavy Peace, publié en 2012. Ils ont notamment tous les deux subi des opérations chirurgicales au cerveau, à différents moments, pour des maladies différentes.

Pegi et Neil Young, qu'on voit ici lors d'un spectacle-bénéfice en 2012 à Los Angeles, ont mis sur pied une école pour enfants lourdement handicapés, inspirés par leur fils Ben, né avec une paralysie cérébrale. Photo : Getty Images / Kevin Winter

Pegi et Neil Young ont fondé une école pour enfants gravement handicapés, la Bridge School. Selon le chanteur, son ex-femme a été en 1986 l’élément déclencheur d’une série de concerts-bénéfice au profit de l’école.

Expliquant comment son ex-femme avait eu cette idée, Neil Young raconte qu’elle s’était écriée : « Nous pourrions inviter Bruce Springsteen! » et qu’il avait été ébahi par l’audace de la proposition.

Bruce Springsteen a en effet participé à ces concerts-bénéfice – il y en a eu plus de 20 – qui, au fil des ans, ont attiré de nombreux artistes, parmi lesquels Elton John et Nine Inch Nails, ou encore les artistes canadiens Arcade Fire, Diana Krall et Sarah McLachlan. Le dernier de ces concerts a eu lieu en 2016.