Calgary détient le record national du nombre de tirs policiers mortels en 2018

La police de Calgary a abattu plus de personnes cette année que ses homologues des autres grandes villes canadiennes, dont Toronto qui a pourtant connu une année particulièrement violente.

Les officiers du Service de police de Calgary ont tiré sur neuf personnes et cinq d'entre elles en sont mortes, se rapprochant du record établi il y a deux ans avec dix fusillades.

Le bilan de 2016 était le plus élevé des villes canadiennes et avait contribué à l'établissement d'un processus de révision indépendante et à la formulation de dizaines de recommandations sur le recours à la force.

À Toronto, la plus grande ville du Canada qui a connu une violence record cette année, la police a tiré sur deux personnes et en a abattu une.

Comparativement, à Edmonton il y a eu deux fusillades mortelles, dans la région de Niagara, il y en a eu trois et à Ottawa, Winnipeg et Halifax il y a eu une fusillade policière mortelle.

Le chef de la police de Calgary par intérim, Steve Barlow, a déclaré que les agents réagissent aux menaces d'une manière qu'ils jugent justifiée. Pour lui, comparer le total de tirs à Calgary avec ceux d'autres villes est injuste.

Je ne sais pas quel est leur nombre d'appels. Je ne connais pas la dynamique dans laquelle ils ont dû travailler au cours des dernières années. Il serait donc très difficile d'essayer de comparer. Steve Barlow, le chef de la police de Calgary par intérim

« Je ne souhaite jamais que l'un de mes officiers soit engagé dans ces situations, car c’est horrible pour l’officier, pour les autres agents, pour le public et pour toutes les personnes touchées », dit-il.

Le criminologue Kelly Sundberg de l’Université Mount Royal à Calgary croit que la hausse de 2018 s’explique par une augmentation de la population et un accroissement de l’usage de la méthamphétamine et des opioïdes dans la métropole.

Une situation inquiétante estime une avocate

Une avocate de la défense de Calgary, Andrea Urquhart, trouve le nombre de fusillades et leur gravité troublante.

Les statistiques sont préoccupantes. Andrea Urquhart, avocate Roulston Urquhart Criminal defense

« Les citoyens doivent se préoccuper des recommandations qui ont déjà été faites au Service de police de Calgary et par ce que fait le service pour les mettre en application », ajoute-t-elle.

Le nombre record de fusillades en 2016 dans la métropole albertaine avait contribué à la révision indépendante de l'utilisation de la force par la police de Calgary.

Le juge en chef à la retraite de la Cour du Banc de la Reine, Neil Wittmann, a formulé des douzaines de recommandations dans un rapport sorti le printemps dernier, appelant notamment à davantage de formation sur des techniques pour désamorcer des situations et demandant que les agents portent moins d’armes meurtrières.