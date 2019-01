Quatre vins du vignoble Ste-Angélique à Papineauville dans le Guide Phaneuf 2019

Mais Nicholas Carrière ne le cache pas, le travail à abattre pour en arriver là a été colossal.

Nous avons planté 3000 vignes cet été pour être environ à 11 000 vignes. On aimerait se rendre à 15 000 vignes, garder assez petit afin que moi et ma conjointe puissions travailler à temps plein là dedans et rester artisanaux , explique-t-il, en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

C'est beaucoup de travail du début à la fin, de la plantation des vignes jusqu'au moment où on récolte le raisin Nicholas Carrière

Il s'est lancé dans la viticulture avec sa conjointe en pensant qu'ils en faisaient un projet de retraite, mais la viticulture a pris le dessus et Nicholas Carrière a quitté son poste dans la fonction publique pour se consacrer exclusivement à ses vignes qu'il a plantées sur les terres agricoles de ses parents.

Actuellement, ils produisent environ 5000 bouteilles par an. Ils visent 10 000 à 12 000 bouteilles dans les prochaines années.

Les vignes de Nicholas Carrière à Papineauville. Photo : Courtoisie : Nicholas Carrière

Retrouver quatre vins, à savoir le vin rosé « Magnolia » 2017, le vin rouge « Argiles Noires » 2016, le vin blanc « Argiles Blanches » 2017, et le vin mousseux « La vie en bulles » dans le Guide Phaneuf 2019 donne un élan certain à son activité.

Notre vin mousseux s'est vendu dans les quelques semaines suivantes. On dirait que les gens nous prennent plus au sérieux, ça aide énormément dans nos ventes , poursuit le copropriétaire.

Situées au pied des montagnes des Laurentides, les vignes de Nicholas Carrière sont exposées au grand froid, mais ce dernier a planté des vignes très bien adaptées aux très basses températures.