Fort achalandage dans les urgences du Grand Montréal

Le nombre de patients excédait la capacité de nombreuses salles d'urgences des hôpitaux du Grand Montréal jeudi matin, selon les informations compilées par le répertoire Index Santé à partir des données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le taux d’occupation dépasse même 200 % dans deux des huit hôpitaux de la Montérégie, soit l'Hôpital du Suroît, à Salaberry-de-Valleyfield (241 %), et le Centre hospitalier Anna-Laberge de Châteauguay (217 %). Ces hôpitaux comptent respectivement 20 et 5 patients qui sont sur civière depuis plus de 48 heures.

Dans l’ensemble des hôpitaux de la Montérégie, région où un nouvel hôpital est attendu en 2027, 79 patients attendent sur une civière depuis plus de 24 heures.

Lanaudière

Les deux salles d’urgence de la région de Lanaudière sont elles aussi bondées et 37 patients y sont sur civière depuis plus de 24 heures. L’urgence du Centre hospitalier régional de Lanaudière, à Saint-Charles-Borromée, fonctionne à 188 % de sa capacité et celle de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, à Terrebonne, à 183 %.

Montréal

À Montréal, c’est à l’Hôpital de LaSalle que la situation est la plus critique avec un taux d’occupation de 173 %, alors que ce taux est de 161 % à l’Hôpital général du Lakeshore et de 148 % à l’Hôpital Royal-Victoria.

À l’Hôpital Royal-Victoria, 22 patients sont sur civière depuis plus de 24 heures; il y en a 19 à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont; 17 à l’Hôpital général du Lakeshore; 16 à l’Hôpital du Sacré-Cœur, 14 à l’Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis; et 10 à l’Hôpital Santa-Cabrini.

Laurentides

Dans les Laurentides, les taux d’occupation sont les plus élevés à l’Hôpital de Saint-Eustache (169 %) et à l’Hôpital laurentien, à Sainte-Agathe-des-Monts (150 %). Dans l’ensemble de la région, 42 patients sont sur civière depuis plus de 24 heures.

À Laval, l'urgence de la Cité de la Santé fonctionne à 120 % de sa capacité.

Les autorités de santé soulignent que la plupart des cas de grippe ou de gastroentérite peuvent être soignés à la maison en consultant au besoin Info-Santé 811 ou le document d’aide à la décision (Nouvelle fenêtre) publié par le gouvernement du Québec.