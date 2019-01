Une ancienne policière voit d'un bon oeil de possibles changements structurels à la GRC

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Ralph Goodale annoncerait prochainement une série de changements au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) concernant notamment l'intimidation, ce qu'une ancienne gendarme qualifie comme étant « un énorme pas vers l'avant » pour le corps policier fédéral.

Ces changements incluraient l’établissement d’un conseil d’administration composé de membres de la société civile et la création d’un processus externe pour traiter les plaintes de harcèlement sexuel et d’intimidation, selon un article paru dans le quotidien Globe and Mail à la fin du mois de décembre 2018.

Radio-Canada n’a pu confirmer toutes les informations contenues dans l’article du Globe and Mail, qui cite anonymement des sources du gouvernement fédéral.

Sherry Benson-Podolchuck, qui a travaillé comme agente à la GRC pendant 20 ans, estime que si la GRC va de l'avant avec cette idée rapidement en 2019, cela permettrait à l'organisation fédérale de rebâtir son intégrité.

Un changement qui doit commencer dès la formation

Mme Benson-Podolchuck souligne qu'après son entraînement à la division dépôt de la GRC, à Regina, elle a ensuite commencé sa carrière à Tisdale, dans la même province. C’est à cet endroit qu’elle dit avoir vécu des épisodes de harcèlement sexuel et d’intimidation.

Elle voit la possible série de mesures comme étant « un énorme pas vers l’avant » pour le corps policier. « Ce sera le début de la reconstruction de la GRC, car lorsque des enquêteurs enquêtent leurs amis, leurs collègues de travail ou eux-mêmes sur des plaintes sérieuses, comme celles de harcèlement sexuel, de violence et d’intimidation, c’est presque impossible de demeurer impartial », dit-elle.

Selon Sherry Benson-Podolchuck, les effets du changement de culture au sein de la GRC devraient se faire sentir dès l’entraînement des cadets à Regina.

Sherry Benson-Podolchuck dit avoir été victime de harcèlement sexuel et d'intimidation pendant ses 20 années de carrière comme policière. Photo : Sherry Benson-Podolchuk

Lors de ses débuts à Tisdale, Sherry Benson-Podolchuck dit s’être fait appeler par des noms dégradants et à caractère sexuel. Elle raconte avoir subi une commotion cérébrale après qu’un dispositif piégé soit placé dans les toilettes des femmes du détachement. Elle se souvient également qu'une poule ensanglantée avait été placée dans son cabinet d’armes à feu. Selon elle, le commandant du détachement à l’époque avait trouvé la situation drôle.

Elle dit que le potentiel changement vers un système d’enquêtes externes et indépendantes des plaintes aurait fait une grande différence dans sa carrière s'il avait été instauré avant. « Je crois que mes 20 années auraient été bien différentes. Le système est déficient depuis longtemps », dit-elle.

Deux rapports d'enquêtes soulignent un besoin de changement

En 2017, la GRC a dévoilé les résultats de deux rapports concernant des cas de harcèlement survenus au sein du corps policier. Les deux rapports recommandaient la mise en place d'une plus grande surveillance civile au sein de l’équipe de gestion de la GRC, ainsi que d'un comité d’évaluation externe et indépendant pour répondre aux situations de harcèlement et d’abus sexuel.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le bureau du ministre fédéral Ralph Goodale n’a pas confirmé les détails de l’article du Globe and Mail, mais avance que le ministre répondra « dans un avenir proche » aux recommandations de ces deux rapports.

Le bureau du ministre souligne également que Ralph Goodale a déjà affirmé être ouvert à l'idée d'inclure la surveillance civile dans le processus de l'organisation fédérale, en précisant cependant qu'il s'agirait d'un changement de taille pour le corps policier.

Au moment de l'entrée en poste de la commissaire de la GRC Brenda Lucki en mars 2018, cette dernière a dit que le corps policier se ferait un devoir de répondre aux situations mises en lumière par les deux rapports d’enquêtes. Dans sa lettre de mandat, il est indiqué que son rôle comprend le fait de s'assurer « que la GRC soit exempte d’intimidation, de harcèlement et de violence sexuelle ».

Recours collectifs

En 2016, l’ancien commissaire de la GRC, Bob Paulson, a présenté des excuses publiques à toute femme employée par la GRC depuis 1974 dans le cadre d’un règlement à l’amiable à la suite de deux recours collectifs.

Cette entente inclut le fait que chaque victime soit admissible à une compensation variant entre 10 000 $ à 220 000 $.

D'après les informations d'Adam Hunter de CBC