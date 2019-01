Childish Gambino et Ariana Grande, têtes d'affiche du prochain festival Coachella

La chanteuse Ariana Grande, le rappeur Childish Gambino ainsi que les chanteuses françaises Christine and the Queens et Charlotte Gainsbourg seront les vedettes du prochain festival Coachella, qui se déroulera en avril dans le désert californien.

Les DJ Diplo et DJ Snake, ainsi que les chanteuses Janelle Monae et Solange Knowles, qui est la sœur de Beyoncé, et les groupes The 1975 et Weezer se produiront également devant le public du festival.

À noter aussi la présence de neuf artistes français, dont Jain et Christine and the Queens, qui souhaite désormais se faire appeler tout simplement Chris, mais aussi de Charlotte Gainsbourg et du duo musical Polo and Pan.

La participation de Kanye West avait été pressentie, mais le rappeur n'aurait pas réussi à trouver un accord avec les organisateurs du festival.

Le festival Coachella, qui fête cette année ses 20 ans, est organisé chaque année près de Palm Springs, en Californie. Il se tient sur deux fins de semaine, du vendredi au dimanche, du 12 au 14 avril et du 19 au 21 avril. La programmation est identique pour chacun des deux week-ends.