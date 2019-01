Plus de 2000 raccompagnements pour Opération Nez rouge en Abitibi-Témiscamingue

Il s'agit d'une légère baisse comparativement à 2017.

C'est à Rouyn-Noranda que l'on compte le plus de raccompagnements, avec 717.

À Amos et Val-d'Or, on en a comptabilisé respectivement 319 et 575.

Les bénévoles de Nez rouge à La Sarre ont quant à eux effectué 491 raccompagnements.

Au Québec, 55 720 personnes ont été raccompagnées à bon port par plus de 39 000 bénévoles.