Ce résultat sera le fruit d’une démarche de plusieurs mois.

Depuis cet été, le copropriétaire de l’établissement, Vladimir Antonoff, ramasse des végétaux pour se plonger dans l’épineuse science « des souches de la levure sauvage ». Son objectif : développer la bière la plus régionale possible.

On veut avoir une signature pour que la personne qui goûte sa bière puisse deviner tout de suite qu'elle est québécoise , ajoute-t-il.

À la fin du mois de décembre, avec la collaboration de l’entreprise Labo - Solutions brassicoles située à La Pocatière, 20 souches de levures sauvages saguenéennes ont été sélectionnées pour fermentation. Au bout de quelques jours, le bleuet et le miel sauvage ont été identifiés comme étant les souches les plus prometteuses.

Au Saguenay, on a du caractère et on espérait que les souches de levures qui allaient fonctionner soient fortes en goût. C'est vraiment bien de voir que le bleuet est la première à fermenter.

Vladimir Antonoff, copropriétaire de l'Hopéra