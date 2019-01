Un retour unique et sans reprise pour La fureur

Il sera impossible de revoir l'émission en rattrapage sur ICI Tou.tv ou en rediffusion, en raison des droits musicaux. Seuls deux moments de l'émission seront mis en ligne sur le site Internet d'ICI Radio-Canada Télé.

« Vous allez demander à votre beau-frère de la mettre sur YouTube et ils vont l'enlever à cause des droits. Ne faites pas ça. Enregistrez-la ou regardez-la en direct », conseille Véronique Cloutier en entrevue avec la journaliste de Radio-Canada Julie-Jasmine Boudreau.

L'animatrice avoue avoir eu un petit stress pour se rappeler les règlements du jeu, puisqu'elle n'avait pas animer La fureur depuis 15 ans. « Au début, on disait qu'on l'a tellement fait qu'on va plonger dedans comme dans nos pantoufles, mais on était un peu rouillé. Les répétitions vont être importantes, surtout que c'est un soir, en direct. »

Sébastien Benoît et Véronique Cloutier Photo : Source: Archives de Radio-Canada

Puisqu'il s'agit d'une émission anniversaire pour célébrer les 20 ans de La fureur, qui a commencé en 1998, le ton sera assez nostalgique. « Il y aura quelques succès actuels, mais on va surtout remonter dans le temps au niveau musical, autant dans les jeux que dans les prestations », explique Véronique Cloutier.

L'animatrice avoue qu'elle n'a jamais retrouvé l'ambiance électrisante de cette émission sur d'autres plateaux.

Des habitués et des novices parmi les joueurs

Du côté des vétérans, Élyse Marquis, l’une des joueuses les plus redoutables de l'histoire de La fureur, prendra la tête de l’équipe des filles. Épaulée par Linda Malo, Hélène Bourgeois Leclerc et Isabelle Brossard, elles affronteront le capitaine Sébastien Benoit, un autre joueur légendaire qui a également animé l’émission après le départ de Véronique Cloutier, ainsi que ses complices Alex Perron, Jean-Nicolas Verreault et Louis Morissette.

Élyse Marquis Photo : KOTV / Yan Turcotte

Du côté des nouvelles recrues, Sarah-Jeanne Labrosse sera la cheffe de l’équipe des filles, entourée de Katherine Levac, Maripier Morin et Mariana Mazza. Alors que Pierre-Yves Lord remplira ce même rôle pour l’équipe des gars en compagnie de Phil Roy, Pier-Luc Funk et Jay Du Temple.

« On voulait les deux. On voulait des vétérans et des recrues. Les vétérans sont ceux qui ont fait les belles années de La fureur, mais on se demandait aussi ce que ça aurait été si des Jay du Temple, des Mariepier Morin, des Mariana Mazza, Pierre-Yves Lord avaient joué à La fureur à l'époque. On a donc décidé de faire aussi des équipes de recrues. Je pense que tout le monde va être servi, autant les nostalgiques que ceux qui ont moins connu l'émission, car ils étaient trop jeunes », explique Véronique Cloutier.

Parmi les surprises de l'émission, un pot-pourri de chansons comme il s'en faisait à l'occasion lors des émissions originales. « Il y aura une chaîne avec les 16 joueurs et moi-même », dévoile Véronique Cloutier.