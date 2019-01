Retour à la normale à l'hôpital Western d'Alberton

L'urgence de l'hôpital Western à l'Île-du-Prince-Édouard a fermé ses portes pendant six jours durant les récentes fêtes. Cette situation exceptionnelle inquiète les résidents de la région. Ils réclament de nouveaux médecins.

En ce début du mois de janvier, l'hôpital Western, à Alberton, a retrouvé sa routine après une fin d'année compliquée. Le service d'urgence de l'établissement a été successivement fermé à deux reprises, du 21 au 23 décembre, puis du 29 décembre au 1er janvier. Pendant six jours, les résidents de la région ont dû faire plus de 45 minutes de route pour se rendre à l'urgence la plus proche, celle de l'hôpital Prince County à Summerside.

Le maire d'Alberton, David Gordon, explique que cette situation était très stressante pour les résidents de la région.

Vous devez prendre soin des personnes que vous aimez et les emmener à l'urgence de Summerside. C'est épeurant et cela peut vite empirer. David Gordon, maire d'Alberton

Le maire d'Alberton, David Gordon, s'inquiète des récentes fermetures des urgences. Il demande à la province d'engager rapidement plus de médecins. Photo : Julien Lecacheur

La fermeture de l'urgence de l'hôpital Western est exceptionnelle. Selon la province, ce service n'a pas connu une telle situation depuis plus d'un an. Le gouvernement justifie cette fermeture par le manque de médecins et d'infirmières durant la période des fêtes. Même si elle a été anticipée depuis des semaines par Santé Î.-P-.É., elle n'a malheureusement pu être évitée, comme le confirme le Dr André Celliers.

Nous avons fait face à une situation unique due aux vacances et aux problèmes de santé de notre personnel. Dr André Celliers, responsable des Affaires médicales et des services juridiques à Santé Î.-P.-É.

Panneau situé à l'entrée de l'hôpital Western d'Alberton. Photo : Julien Lecacheur

Deux nouveaux médecins sont en approche

Malgré la réouverture de l'urgence, le maire d'Alberton reste mécontent de la situation. Il s'inquiète de voir de nouveau le service fermer ses portes pour des périodes temporaires. Aujourd'hui, il réclame plus de médecins pour l'établissement hospitalier.

Nous avons besoin de nouveaux médecins, nous avons besoin de plus de personnel pour répondre aux besoins des résidents de la région. David Gordon, maire d'Alberton

De son côté, la province a déjà anticipé le besoin. Deux nouveaux médecins arriveront dans la région dans les prochaines semaines, l'un à O'Leary en février, l'autre à Alberton au printemps. Une fois les deux médecins embauchés, je pense que nous n'aurons plus besoin de recruter d'avantage de personnel pour l'hôpital Western , souligne le Dr André Celliers.

Le docteur André Celliers a assuré que deux nouveaux médecins s'installeront dans la région de Prince Ouest d'ici le printemps. Photo : Julien Lecacheur

Une fois l'arrivée des nouveaux médecins, l'hôpital Western en comptera dix. Ce nombre est suffisant selon la province, mais non selon le maire d'Alberton qui espère ne plus jamais voir l'urgence de l'hôpital fermer de nouveau.