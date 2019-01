Un nouveau départ pour Bike Windsor Essex

L’organisme communautaire a été évincé de ses locaux qui se trouvaient dans l’édifice que gère l’Orchestre symphonique de Windsor en juin. L’Orchestre avait alors estimé que l'emplacement de l'organisation était trop risqué, car situé au sous-sol, où il n’y avait pas de sortie de secours en cas d'incendie.

Quelques semaines plus tard, il avait été proposé à Bike Windsor Essex de prendre un local sur la rue Chatham, mais le propriétaire de l’établissement, Mark Boscariol, est mort subitement quelques jours après l’entente et la famille du défunt a révoqué l’offre.

Quelques semaines plus tard, l'organisation s’est fait offrir de prendre résidence permanente au 628 rue Monmouth, au coeur de Walkerville.

Olivier Swainson, un mécanicien de vélos pour Bike Windsor Essex, examine le vélo Owen Swain. Photo : Radio-Canada / Dale Molnar

Un nouveau départ

Nous nous sommes lancés, et ça a été très bénéfique pour nous , dit Lori Newton, la gestionnaire de Bike Windsor Essex.

Pour l’instant la bâtisse n’a pas de pancarte affichant son existence à l’intérieur du centre artistique Sho, mais ceux qui cherchent le local du groupe peuvent le trouver derrière une porte grise avec deux fenêtres.

Le local abrite également des artistes, des artisans et une troupe de théâtre. Mme Newton mentionne d’ailleurs que les acteurs ont beaucoup aidé l’organisme à bâtir les nouvelles installations.

Lori Newton, la directrice de Bike Windsor Essex se tient devant le studio d'art Shō, là où l'organisme de cyclisme emménagera le 20 octobre. Photo : Radio-Canada / Dale Molnar

Ces personnes nous ont tellement aidés, je ne peux pas vous dire à quel point , mentionne-t-elle.

Le nouveau local comporte quatre stations de travail et une multitude de bicyclettes.

Parce que nous n’avons pas été opérationnels depuis le mois d’août, nous avons une tonne de vélos en banque , dit Mme Newton.

Notre priorité en janvier et février et mars, c’est de travailler sur ces vélos et les remettre en ordre afin de pouvoir les redonner à la communauté au printemps.