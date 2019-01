Le Gatinois Steeve Michaud enregistrera quatre disques sur étiquette Analekta

Signer un contrat avec la maison de disques canadienne représente, pour le ténor de la région, une occasion inespérée de faire valoir et entendre toutes les nuances de sa voix auprès d'un plus large public.

D'avoir l'appui de l'étiquette, pour moi, ça signifiait beaucoup au niveau de la reconnaissance et au niveau de la possibilité d'ouvrir la carrière sur des marchés internationaux, et d'avoir une visibilité sur ces marchés-là. Steeve Michaud, ténor

Car s'il a chanté sur plus d'une scène en Europe et en Amérique du Nord notamment, Steeve Michaud connaît l'impact de se faire présent sur tous ces marchés en même temps , par le biais de disques.

Tramonto : une première carte de visite à saveur romantique

L'interprète se réjouit de pouvoir ainsi enregistrer non pas un seul album touche-à-tout , mais bien quatre opus au répertoire différent, au cours des prochaines années avec l'équipe d'Analekta.

C'est d'autant plus excitant qu'ils ont vraiment vu la carrière dans tout son ensemble , soutient le principal intéressé. Ça devient super intéressant pour un artiste, parce que quand on parle de représentation et de développement de marchés à l'étranger, on parle, oui, de maisons d'opéra, mais on parle aussi de musique symphonique, d'oratorios, de récitals. Ça demande beaucoup de matériel de représentation.

Le premier disque, intitulé Tramonto (qui signifie coucher de soleil en italien), sera dédié à la musique italienne romantique des compositeurs Ottorino Respighi (1879-1936) et Francesco Paolo Tosti (1846-1916). Tramonto sera enregistré avec plusieurs musiciens, et pas seulement piano-voix, précise fièrement le ténor gatinois.

On va tomber en rodage au début du printemps. On a une série de concerts, à travers le Québec, jusqu'à la fin du mois de juin. Steeve Michaud, ténor

Suivront l'enregistrement en studio, au cours des deux premières semaines de juillet, puis le lancement de l'album, à la fin de septembre ou au début d'octobre. Tramonto sera distribué en Asie, en Europe et en Amérique.

Un travail d'équipe

Pour les besoins de sa cause, Analekta lui a ouvert son carnet d'adresses très bien garni . Or, par-delà les beaux noms qui s'y retrouvent, Steeve Michaud et la maison de disques cherchent à s'assurer d'une complicité entre le ténor, les musiciens, la vision partagée quant à l'essence de chacun des quatre disques. Du choix du preneur de son à celui du studio d'enregistrement, en passant par celui des musiciens et des orchestrateurs, voire des micros utilisés, tout est pensé, réfléchi en équipe.

Pour donner toute la palette sonore, la palette de nuances et de couleurs que ma voix peut offrir, c'est pour ça qu'on a pensé à avoir une période de rodage où on va être tous ensemble, les musiciens et moi, en représentations dans des salles de concert, avec des publics, pour s'habituer à être ensemble, à faire cette musique-là ensemble, et la faire de la manière la plus naturelle possible [une fois rendus en studio] , explique le chanteur.



Le ténor a par ailleurs l'habitude de livrer l'oeuvre au programme dans son entièreté une fois et sans reprises, sur scène. Le défi, lorsque vient le moment d'enregistrer un album, s'avère de bien doser la voix, beaucoup plus sollicitée que pendant un spectacle. On parle de journées de six heures de chant, à raison de deux sessions de trois heures , précise Steeve Michaud, qui entraîne ses cordes vocales au quotidien, comme un athlète.

D'ici là, le Gatinois se prépare pour le Gala d'opéra qu'il présentera à la Maison de la culture de Gatineau, le 7 février prochain. Il sera alors entouré de ses invités, incluant la mezzo-soprano Julie Nesrallah et le baryton-basse Jeffrey Carle, pour livrer des extraits de La Flûte enchantée de Mozart et de Carmen de Bizet, entre autres.