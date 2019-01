Une lettre raciste envoyée à une famille autochtone de Leduc

Le fils de cinq ans de Mishel Assiniboine a trouvé la lettre devant la porte de leur maison mardi soir.

« À nos voisins très indésirables et détestés de Corinthia Park. C’est très clair que vous êtes détestés par tous les voisins », commence la lettre.

On n'aime pas les gens comme vous ici. Vous ruinez le quartier. Lettre raciste envoyée à une famille autochtone de Leduc

« Si vous ne pouvez pas prendre soin de votre propriété, retournez dans la réserve autochtone où elle est acceptée », peut-on lire sur le mot rédigé à l'ordinateur.

La lettre demande à la famille autochtone de déménager.

« J'étais bouche bée et je ne savais pas quoi penser », déclare Mishel Assiniboine. « Personne n’est jamais venu nous confronter ou n'a tenu de propos racistes devant nous », ajoute-t-elle.

La mère de famille, qui vit dans sa maison depuis près de 20 ans, a trois enfants âgés de cinq, neuf et quinze ans.

L'auteur de la lettre accuse la famille de ne pas prendre soin de leurs biens, affirmant que des jouets sont laissés « partout dans la cour ».

Mishel Assiniboine a rapporté qu'il y a un toboggan et un trampoline et qu'elle essaie de ramasser le plus de jouets possible le soir.

Une deuxième lettre raciste en quelques semaines

La lettre est semblable à celle laissée en octobre dans une maison de St. Albert, en banlieue d'Edmonton. La famille autochtone qui y habitait a décidé de déménager.

Mais Mishel Assiniboine affirme qu'elle se sent soutenue par la communauté de Leduc dans son ensemble.

C'est chez moi, c'est ici que j'ai élevé mes enfants. Tous mes amis sont ici et ma famille. Je ne veux pas bouger. Mishel Assiniboine, résidente de Leduc

Elle décrit Corinthia comme un quartier agréable doté de bonnes écoles. Elle ne sait pas qui a écrit la lettre.

« Je ne sais vraiment pas », dit-elle. « Je peux spéculer, mais je ne peux vraiment pas pointer quelqu'un du doigt, car je ne le sais vraiment pas ».

Mishel Assiniboine a déclaré que leur propriété avait déjà été vandalisée dans le passé, affirmant que des œufs avaient été jetés sur leur maison et que des meubles et des appareils électroménagers avaient été déposés sur leur pelouse.

Elle a également rapporté que deux chats ont aussi mystérieusement disparu il y a environ un an et ne sont jamais revenus.

La famille reçoit le soutien de la Ville

Mishel Assiniboine a posté la lettre sur Facebook mardi soir et elle dit avoir reçu de nombreux commentaires positifs depuis.

« Cela m'a vraiment aidé et je me suis sentie plus en sécurité de l'avoir publiée et de laisser les gens la voir », confie-t-elle.

Le maire adjoint de Leduc, Bill Hamilton, a fait une déclaration à propos de la lettre.

« Au nom du conseil municipal de Leduc et de l'administration municipale, je tiens à exprimer notre profonde déception qu'une lettre comme celle-ci ait été envoyée à une famille autochtone de notre communauté », a-t-il déclaré.

Nous ne tolérons aucune forme de comportement haineux Bill Hamilton, maire adjoint de Leduc

Bill Hamilton ajoute que la lettre ne représente pas l'esprit qui règne à Leduc, une communauté accueillante.

La GRC a ouvert une enquête.