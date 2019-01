Le Nord ontarien aura seulement deux magasins de cannabis

La pénurie de marchandise a incité le gouvernement de l’Ontario à imposer un plafond temporaire des magasins de vente au détail de cannabis.

La CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario tiendra une loterie, le vendredi 11 janvier, pour déterminer qui recevra les rares permis.

Distribution des licences d’exploitation pour vente au détail de cannabis

Région du Nord (Nipissing, Parry Sound, Sudbury, Grand Sudbury, Timiskaming, Cochrane, Algoma, Thunder Bay, Rainy River, Kenora) : deux (2) magasins

Région de l’Ouest (Dufferin-Wellington, Hamilton, Niagara, Haldimand-Norfolk, Brant, Waterloo, Perth, Oxford, Elgin, Chatham-Kent, Essex, Lambton, Middlesex, Huron, Bruce, Grey, Manitoulin) : sept (7) magasins

Région de l’Est (Stormont, Dundas et Glengarry, Prescott et Russell, Ottawa, Leeds et Grenville, Lanark, Frontenac, Lennox et Addington, Hastings, Prince Edward, Northumberland, Peterborough, Kawartha Lakes, Simcoe, Muskoka, Haliburton, Renfrew) : cinq (5) magasins

Région du Grand Toronto (Durham, York, Peel et Halton) : six (6) magasins

Région de Toronto : cinq (5) magasins

*Source : Commission des alcools et des jeux de l’Ontario