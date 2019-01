Charles Murray est nommé commissaire à l’intégrité par intérim

Sa nomination est entrée en vigueur le 1er janvier, précise le gouvernement provincial.

Charles Murray reste ombudsman, et il exerce les fonctions de commissaire à l’intégrité en attendant qu’une personne soit choisie pour succéder au commissaire précédent, Alexandre Deschênes.

Le poste de commissaire à l’intégrité a été créé en 2016. Son bureau est indépendant et il relève de l’Assemblée législative. Il est chargé d’appliquer les lois sur les conflits d’intérêts, l’inscription des lobbyistes, le droit à l’information et la protection de la vie privée, et l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.

Alexandre Deschênes est devenu en décembre 2016 le premier commissaire aux conflits d’intérêts du Nouveau-Brunswick. Il a démissionné et quitté son poste le 31 décembre.