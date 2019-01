Un homme gravement blessé après avoir été heurté par un véhicule dans un abribus

La collision s'est produite vers 7 h 30 dans les environs du boulevard Kenview et de l'avenue Finch Ouest, près de l'avenue Steeles Est.

La victime a été emmenée d'urgence au centre de traumatologie. Son état a d'abord été considéré comme étant critique et on craignait pour sa vie. Environ 2 h plus tard, la police a annoncé que l'état du jeune homme s'était stabilisé et que ses blessures sont désormais considérées comme étant graves.

La police régionale de Peel a déclaré que la victime avait été frappée par le véhicule alors qu'elle attendait son autobus dans un abribus.

L'homme était conscient et respirait lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux.

Les enquêteurs examinent les circonstances qui ont causé l'accident afin de comprendre ce qui a poussé le conducteur du véhicule à quitter la chaussée.