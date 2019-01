Climat : le Parti vert veut éviter « de faire peur »

Pour Daniel Green, chef adjoint du Parti vert du Canada, « le quotient écologique des gens augmente sans cesse », a-t-il dit mercredi en entrevue à Radio-Canada.

Il en prend pour preuves les diverses initiatives de réduction des déchets vues cette année, comme l'abolition ici et là des pailles de plastique.

La mobilisation citoyenne semble également au rendez-vous, observe-t-il. Des milliers de personnes ont marché pour le climat à Montréal et à travers le pays, début novembre, un mois après la sortie d'un autre inquiétant rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Mais comment traduire le tout en votes le 21 octobre prochain?

« C'est très difficile. On a même de la difficulté en tant que parti, pour trouver le ton », a admis M. Green.

Les verts chercheront « à faire l'équilibre entre la gravité de la situation » et « les bonnes nouvelles ». « On a l'intelligence, on a les moyens pour faire en sorte que le changement qui s'impose. »

La peur est parfois démobilisatrice. Par contre il faut quand même dire les vraies affaires. Daniel Green, chef adjoint du Parti vert du Canada

Elizabeth May et Daniel Green, respectivement chef et chef adjoint du Parti vert du Canada Photo : Radio-Canada

Le cas du Pacte

Bien qu'il estime que le changement doit venir d'un « mouvement populaire », le Parti vert ne veut pas pour autant reproduire le modèle du Pacte pour la transition.

Lancé cet automne par le militant Dominic Champagne, il a été appuyé par de nombreuses personnalités publiques.

Ça a été mal reçu par certains. [...] Ce qu'on a vu au Québec avec le pacte, les gens se disaient que "finalement ce sont les riches et les bien nantis nous disent quoi faire". On veut éviter ça. Daniel Green

L'une des mesures pour vérifier la « croissance » des verts au pays passe par la scène provinciale, selon M. Green. Le Parti vert du Québec n'a pas passé le cap des 2 % au scrutin populaire, lors des élections du 1er octobre dernier.

« C'est un résultat qui m'a déplu », a évoqué M. Green. Ce a dernier a cependant rappelé que les verts prennent du gallon dans d'autres provinces, comme à l'Île-du-Prince-Édouard.

Année pivot

Pour Karel Mayrand, directeur général de la Fondation David Suzuki pour le Québec, l'année 2019 sera assurément une « année pivot » pour la cause climatique. « Pour beaucoup de citoyens et citoyennes, 2018 a été une année d’éveil », analyse-t-il.

Une « tempête parfaite » causée par divers facteurs, dont la vague de chaleur qui a fait plusieurs morts cet été au Québec.

La mobilisation à laquelle on assiste, ça vient du fait qu’au plan scientifique, on voit qu’on n’a plus de temps. On arrive aux dernières limites. Karel Mayrand, directeur général de la Fondation David Suzuki pour le Québec

Mais selon M. Mayrand, un tel contexte ne signifie pas nécessairement une montée du Parti vert au fédéral.

Le « vote écologiste » pourrait plutôt se répartir à travers diverses formations, dont les libéraux, les néo-démocrates ou encore le Bloc québécois au Québec. M. Mayrand écarte d'emblée les conservateurs.

L'environnementaliste se réjouit d'avance que l'environnement soit plus que jamais au coeur d'une campagne électorale.