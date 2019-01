L'année 2019 sera mouvementée sur les scènes politiques fédérale et provinciale. Il y aura élection à Ottawa cet automne et à Québec, le nouveau gouvernement caquiste devra faire ses preuves. Deux contextes bien particuliers qui auront certainement un impact sur les députés de l'Estrie à qui on a demandé quelles seront leurs priorités pour la prochaine année.