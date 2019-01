Un incendie majeur dans une scierie provoque des pannes d'électricité à Pembroke

Un incendie majeur survenu mercredi soir dans une scierie a provoqué des pannes d'électricité à Pembroke, en Ontario. L'électricité a été rétablie dans la plus grande partie de la ville vers 22 h 40 mercredi, mais plus de 300 clients étaient toujours sans électricité jeudi matin, selon l'entreprise Ottawa River Power.

Des équipes s'affairent à rétablir l'électricité.

Selon la dernière mise à jour de l'entreprise, le courant devrait être rétabli vers 10 h jeudi.

Elle donne quelques mesures à prendre en cas de longue panne d'électricité : ne pas laisser de bougies sans surveillance, ne pas utiliser de barbecue ou d'appareils de chauffage de camping à cause du risque d'intoxication au monoxyde de carbone et de limiter l'ouverture des portes du réfrigérateur et du congélateur.

2 770 logements dans le noir

L'incendie s'est déclaré mercredi à 20 h 10 dans la scierie Lavern Heideman & Sons Lumber, chemin Boundary.

Le maire Michael LeMay a indiqué que la Ville était incroyablement sombre, avec une brume rouge éclairant l'horizon.

À 23 h mercredi, le brasier n'était pas encore éteint.

Pembroke se situe environ à 150 kilomètres d'Ottawa.

Plus de détails à venir