9 mois pour augmenter la durée d’un feu piétonnier à Québec

Le conseiller Jean Rousseau dénonce les délais administratifs à la Ville de Québec. Il juge « aberrant » et « inacceptable » que la municipalité ait mis neuf mois pour augmenter de cinq secondes la durée d'un feu pour piéton.

« C’est d’un ridicule. Que ça prenne neuf mois pour un changement aussi mineur, ça démontre un dysfonctionnement de l’appareil administratif », s'insurge l’élu de Démocratie Québec en entrevue à Radio-Canada.

Jean Rousseau raconte avoir déposé une demande auprès de l’arrondissement de La Cité-Limoilou en mars dernier afin d’augmenter la durée du signal pour piéton situé à l’intersection de la côte du Palais et de la rue Saint-Jean, dans le Vieux-Québec.

Des citoyens et des commerçants jugeaient beaucoup trop court le délai de 15 secondes accordé aux piétons pour traverser la côte du Palais. Un constat que partage le conseiller du district du Cap-aux-Diamants.

Enjeu de sécurité

Il a observé que les piétons avaient tendance à s’agglutiner sur le trottoir et à déborder sur la chaussée. Exaspérés par l’attente, certains finissent par traverser sans attendre le signal lumineux. Jean Rousseau y voit un enjeu de sécurité.

« Souvent, ce qui se passe, c’est que les gros véhicules doivent monter sur le trottoir parce qu’ils n’ont pas assez de place pour tourner. Alors, évidemment, quand il y a une foule qui se presse sur le trottoir, c’est dangereux », fait-il valoir.

L’été, il y a un nombre incroyable de touristes, donc ce n’est pas à coups de cinq personnes qu’on peut traverser la rue Saint-Jean à la hauteur de la côte du Palais. Jean Rousseau, conseiller municipal, district du Cap-aux-Diamants

Jean Rousseau, conseiller municipal du district du Cap-aux-Diamants Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Manque de considération envers les élus?

L’arrondissement de La Cité-Limoilou a transmis la demande de M. Rousseau au Service du transport et de la mobilité intelligente de la Ville de Québec.

Selon le conseiller municipal, ce n’est qu’au bout de sept mois et après être revenu à la charge à de nombreuses reprises qu’il a fini par obtenir un accusé de réception, une situation qu’il juge inacceptable.

« Ça m’a surpris énormément, mais en même temps, je découvre qu’on a une grosse bureaucratie et que dans cette bureaucratie, les élus n’ont pas nécessairement beaucoup d’importance », regrette-t-il.

Constamment, sur une base mensuelle, je redemandais s’il était possible, juste s’il était possible, de pouvoir augmenter le temps de traverse. Jean Rousseau, conseiller municipal, district du Cap-aux-Diamants

Délai « anormal »

L’élu de Démocratie Québec allègue que d’autres élus sont confrontés à des délais similaires, que ce soit dans l’opposition ou même au sein d’Équipe Labeaume, le parti au pouvoir.

Il dit avoir fait des représentations auprès du comité exécutif pour savoir si une telle attente était usuelle. « On m’a dit : "Non, non, c’est un peu anormal". »

Jean Rousseau a fini par rencontrer les responsables de la mobilité intelligente. À partir de ce moment, le dossier a débloqué et la durée du feu piéton est passée de 15 à 20 secondes.

Persévérance

« Après vérifications, ils m’ont dit qu’il était tout à fait acceptable qu’on augmente le temps de traverse de cinq secondes. C’est une discussion qui aurait pu avoir lieu il y a plusieurs mois déjà, mais, finalement, quand on se parle, on arrive à se comprendre. Alors, la persévérance a porté fruit. »

Il espère que ses efforts et ceux des autres conseillers vont mener à une prise en charge plus rapide des demandes effectuées par les élus municipaux.

Aucun relationniste de la Ville de Québec n’était disponible mercredi pour répondre aux questions de Radio-Canada.

Avec la collaboration de David Rémillard