Cyprien Séguin, la détermination tranquille

Il y a un an, Cyprien Séguin, originaire de la Côte-d'Ivoire peinait encore à se faire une place dans son pays d'accueil et trouver un emploi. Il ne s'est pourtant jamais découragé et aujourd'hui, celui qui jongle entre sa famille et ses études fourmille de projet.

L'hiver dernier à la même époque, Cyprien Séguin proposait bénévolement ses services à qui le voulait pour déneiger des entrées de maison, motivé par l'envie de contribuer à sa communauté et de travailler le motive depuis son arrivée au Manitoba en 2016.

Pourtant, son parcours n'a pas été de tout repos. Depuis un an, il a troqué la pelle et les pantalons de neige pour un porte-documents et un costume et suit des cours d'anglais au Collège Red River.

« J'ai tenté en vain de chercher du travail, j'ai eu 12 entrevues différentes, mais j'ai vu que l'anglais était le blocage, alors j'ai été obligé de reprendre le chemin des études », explique Cyprien Séguin. Cette décision lui a été salutaire.

Aujourd'hui je peux m'exprimer librement, aller où je veux, échanger avec les gens. Je peux écrire, je peux entendre, car par le passé je ne comprenais pas ce que les gens disaient et aujourd'hui je comprends tout. Cyprien Séguin

C'est que Cyprien Séguin a un objectif clair. Une fois sa formation en anglais complétée, il souhaite entreprendre un cursus de deux ans en ressources humaines.

Il n'est pas le seul pour qui l'année 2018 a été riche en changements et en accomplissements. Sa femme, Fidèle Nieglo Oulou Bonmon a fait du chemin depuis. Il y a un an, elle ne travaillait pas, depuis elle est elle aussi retournée aux études et est désormais employée dans une garderie à Saint-Boniface.

Les deux enfants du couple, Cedrix, 15 ans, et Miria, 10 ans, ont eux aussi trouvé leurs repères dans l'école de leur quartier et se sont faits des amis. Pour M. Séguin, voir ses enfants heureux est peut-être sa plus belle réalisation. Avant de venir à Winnipeg avec un statut de réfugié, la famille a vécu cinq années dans un camp de réfugiés au Ghana.

« Quand je regarde en arrière, nous étions sous des tentes, aujourd'hui nous sommes dans un appartement », explique-t-il.

Cyprien Séguin est actuellement en train de suivre des cours d'anglais au Collège Red River de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Pendant ces années, il explique avoir dû s'adapter au quotidien et fait toute sorte de métier pour subvenir aux besoins de sa famille. À cette époque, sa femme est alors très malade et son état fait craindre le pire.

Il confie que ces années passées dans le plus grand dénuement dans un camp de réfugiés l'ont marqué et lui a donné une motivation supplémentaire pour offrir une vie meilleure à sa famille.

« Si la guerre ne m'a pas tué, c'est qu'il y a un avenir », assène Cyprien Séguin, qui dit n'avoir jamais perdu la foi en des jours meilleurs. S'il se démène pour trouver sa place dans son nouveau pays, c'est aussi qu'il veut contribuer à aider ceux qui ont eu moins de chance que lui.

Pour cela, il a un plan. Derrière son projet d'obtenir un diplôme en Ressources humaines, il n'y a pas que des ambitions professionnelles.

« Quand j'ai vu cette vie-là, je me dis que si j'ai une opportunité d'avancer, je peux aider ces personnes, mais pour le faire, il faut s'organiser, explique M. Séguin. Il a déjà un projet précis en tête, celui de créer une organisation non gouvernementale pour aider les réfugiés dont il a un jour fait partie.

Quand j'étais réfugié au Ghana, j'ai découvert des choses qui m'ont tapé dans l'oeil comme la souffrance des gens. L'orphelin, ce n'est pas seulement celui qui a perdu ses parents, c'est celui qui a été abandonné par la société. Cyprien Séguin

Il compte désormais tout mettre en oeuvre pour aider son prochain.

« J'ai à coeur d'aider. Là-bas j'ai commencé à aider, mais avec quoi ? Je n'avais pas les moyens. J'ai le projet de créer une ONG avec laquelle je pourrais obtenir des aides et du soutien pour pouvoir aider ces personnes. »