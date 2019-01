Expulsée d’un taxi à 2 h 30, une femme est raccompagnée par des inconnus

Jaylene Irwin n’en revient toujours pas. « Il restait encore 8 minutes de route environ », souligne celle qui demeure dans le quartier Westwood de la ville.

Alors qu’elle souhaitait rentrer chez elle à la suite de sa soirée de réveillon du Nouvel An dans un bar du centre-ville, la jeune femme explique qu'elle a choisi de prendre un taxi pour plus de sécurité.

Pourtant vers 2 h 30, arrivée à l'intersection de Ferry Road et de l’avenue Portage, Jaylene Irwin dit que le chauffeur lui aurait demandé de quitter le véhicule.

« Il n’avait pas assez de temps pour me reconduire chez moi parce qu’il avait une autre course », de mentionner la jeune femme.

En jupe et portant des talons hauts, Jaylene Irwin affirme qu'elle s'est retrouvée seule, dehors, alors qu'il faisait très froid. Ne réussissant pas à communiquer avec sa famille ni ses amis, elle décide d'avancer.

« J’ai commencé à marcher en cherchant un endroit où me mettre au chaud et peut-être trouver un autre taxi », précise-t-elle.

Raccompagnée par des inconnus

Rapidement, elle dit avoir été abordée par de jeunes hommes dans un véhicule et qu'elle ne les connaissait pas.

« Ils m’ont proposé de me ramener chez moi. Ils étaient très gentils et à aucun moment je ne me suis sentie en danger », affirme Jaylene Irwin.

Si l’histoire se termine bien, cela alarme pourtant Christine Brouze, la directrice générale de Ikwe Safe rides, un service grâce auquel des femmes bénévoles offrent des trajets sécuritaires à d'autres femmes.

« C’est horrifiant de voir une personne qui se sent plus en sécurité de monter avec des inconnus face à l’obligation de rester dehors des heures en devant attendre un autre taxi », déclare-t-elle.

Elle ajoute que Jaylene Irwin « a eu raison de sortir du véhicule, mais vous êtes au moins en droit de demander d’être déposée dans un endroit sécuritaire où vous ne mourrez pas de froid ».

Des mauvais comportements généralisés

Pour Christine Brouze, il ne s’agit pas d’un événement isolé.

« Il y a une tendance aux mauvais comportements envers les femmes dans l’industrie des taxis », affirme-t-elle.

Elle estime tout de même que cela reste un moyen de transport toujours plus sécuritaire que de devoir recourir à des inconnus.

« Dans un taxi, vous avez des chances d’être agressée verbalement, mais rarement physiquement », croit-elle.

Des plaintes pour pousser au changement

Jaylene Irwin et sa mère disent avoir déposé une plainte auprès de la compagnie de taxi ainsi qu’à la Ville de Winnipeg.

Cette dernière a répondu qu'elle ne confirme pas les détails entourant les plaintes concernant les taxis, mais dit qu'elle les prend toutes au sérieux. De janvier à novembre 2018, 108 plaintes ont ainsi été formulées, selon la Ville.

Christine Brouzes insiste sur le fait que déposer une plainte doit être un geste automatique, même s'il s'agit finalement que de simples erreurs.

« Certains conducteurs ne sont même pas au courant des erreurs qu’ils font », précise-t-elle en souhaitant qu'il y ait de nouvelles formations pour les conducteurs de taxi concernant les comportements envers la clientèle.

Radio-Canada n'a pas été en mesure de confirmer cette histoire auprès de la compagnie de taxi qui n'a pas répondu aux demandes d'informations.