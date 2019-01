Le fondateur et ancien PDG de Tembec, Frank Dottori, prend sa retraite

Après avoir œuvré pendant plus de 40 ans dans l'industrie du bois, le fondateur et ancien président-directeur-général de l'entreprise forestière Tembec, Frank Dottori, prend sa retraite.

Frank Dottori a fondé Tembec en 1973, prenant ainsi part à la relance d’une usine de pâte du Témiscamingue. Il est resté à la tête de l’entreprise jusqu’en 2006.

Il a ensuite fait l’acquisition de l'entreprise White River Forest Products, ainsi que de la scierie et de la centrale électrique de Hornepayne, dans le Nord de l’Ontario.

Son travail lui a valu de nombreuses distinctions dont l’Ordre du Canada, en 1989.

Le successeur de M. Dottori et nouveau président du groupe WRC Timber est Tony Wyszkowski. D’origine sud-africaine et ingénieur mécanique de formation, M. Wyszkowski compte une longue expérience de gestion d’entreprises.

Son esprit entrepreneurial, son éthique de travail [...] et ses qualités de leader permettront sans doute à White River Forest Products, Hornepayne Lumber et Hornepayne Power de devenir des organisations plus efficaces et prospères , indique le président sortant du groupe WRC Timber par voie de communiqué.

En novembre 2017, Tembec a été vendue à Rayonier Advanced Materials.