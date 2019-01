Motoneige : des conditions plus favorables en Abitibi-Témiscamingue

La majorité des sentiers de motoneige au Témiscamingue et dans le secteur d'Amos et de Senneterre sont ouverts. Ceux du secteur de Rouyn-Noranda sont ouverts, mais leurs conditions laissent à désirer, alors que plusieurs sentiers dans les secteurs de Val-d'Or et Malartic sont fermés.

Les changements brusques de température des dernières semaines et les pluies parfois diluviennes ont retardé l'ouverture de plusieurs sentiers de motoneige au Québec. Les sentiers de l'Estrie, des Cantons-de-l'Est, de l'Outaouais et de la Montérégie étaient complètement fermés mercredi matin, selon la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ).

Plus de la moitié des clubs [de l'Abitibi-Témiscamingue] ont de bonnes conditions, et leurs sentiers sont ouverts. Marilou Perreault, porte-parole de la FCMQ

Leur porte-parole, Marilou Perreault, estime qu'il faudra faire preuve de patience. Quand on regarde les prévisions, la neige n'est pas assez abondante [dans les prochains jours] pour avoir de la motoneige à la grandeur du Québec, mais tranquillement, on espère qu'à la mi-janvier, c'est l'ensemble du réseau qui pourra être praticable.

Un début de saison exceptionnel au Témiscamingue

Le président du Club de motoneige du Témiscamingue, Pierre Bouffard, estime qu'il s'agit de l'un des meilleurs débuts de saison depuis des années.

Moi, j'ai fait sept fois de la motoneige dans le mois de décembre, avant les Fêtes. Depuis que je suis président, c'est la première fois que ça arrive. Pierre Bouffard, président du Club du Témiscamingue

Il constate également que davantage de cartes de membres se sont vendues durant le mois de décembre, comparativement à l'année passée. C'est environ 70 cartes de plus de vendues , se réjouit-il. Il estime que de plus en plus de motoneigistes provenant d'autres régions du Québec et de l'Ontario utilisent les sentiers du Témiscamingue.

Une adaptation nécessaire

La porte-parole de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Marilou Perreault, affirme que les motoneigistes n'hésitent pas à parcourir de longues distances pour pratiquer leur sport. Depuis plusieurs années, on remarque que les motoneigistes ne font plus de la motoneige de façon locale, explique-t-elle. Ils vont découvrir d'autres régions du Québec.

Elle rappelle que la pratique de cette activité engendre 1,9 milliard de dollars en retombées économiques, selon l'estimation de la FCMQ. Pour la région de l'Abitibi, on parle de plus de 60 000 nuitées , s'exclame-t-elle.

Les variations de température nécessitent toutefois une modification des pratiques des clubs de motoneigistes, constate Mme Perreault. Les sentiers traversent de nombreux plans d'eau qui ne gèlent plus aussi rapidement qu'avant. Certains clubs vont construire des infrastructures, comme des ponts et des ponceaux, explique-t-elle. Ce sont des investissements monétaires assez importants.