La boulangerie Gunn change de propriétaire

C’est Jon Hochman qui aura dorénavant les clés de la célèbre boulangerie de l’avenue Selkirk, avec la bénédiction des anciens propriétaires. À 32 ans, cet ancien chef du monde de la restauration assure qu’il n’entend pas tout changer.

« Ce sont des produits que les gens adorent et je dois m’assurer de maintenir ça », affirme-t-il.

Lui-même est un client de longue date.

« Cet endroit est une source de nostalgie pour moi. Ça me rappelle quand je venais ici avec mon grand-père », précise-t-il.

Jon Hochman, le nouveau propriétaire de Gunn's Bakery, entend conserver les recettes de la famille Gunn. Photo : Radio-Canada

La boulangerie Gunn a su marquer la mémoire des clients, comme un lieu qui traverse les âges.

« Mon père était boulanger et est venu au Canada dans les années 1920 de Pologne. Il a pu travailler et gagner assez d’argent pour faire venir ma mère ici. Elle a ensuite trouvé le local et ils ont ouvert en 1937 », raconte Fyvie Gunn, qui a par la suite tenu la boutique avec son frère Bernie.

Celui qui évolue dans les affaires de la boulangerie depuis l'âge de 18 ans voit ce passage vers un nouveau propriétaire comme suivant la logique des choses.

« Bernie a 81 ans et moi 76, nous sommes arrivés à la conclusion que rien ne dure éternellement », explique Fyvie Gunn.

Un successeur, mais selon certains critères

Il n’était pas question de donner les clés à n’importe qui, d'après la famille.

« Nous voulions passer le relais à quelqu’un qui aurait le même souci du respect des traditions, précise le désormais ancien propriétaire. Jon est un chef professionnel qui connaît la cuisine, les équipements et c’est quelqu’un de très amical. C’était important pour nous ».

Les traditions ont également été un héritage que les enfants Gunn ont toujours cherché à protéger.

« Nous n’avons jamais changé les recettes. Nous avons juste ajouté de nouveaux produits au fil du temps. Tout ce que nos parents faisaient est toujours fait de la même manière », se félicite Bernie Gunn.

Fyvie et Bernie Gunn affirment être prêts à accompagner Jon Hochman à assurer la continuité de la qualité des produits et du service. Photo : Radio-Canada

Pour la clientèle du magasin, les produits semblent faire l’unanimité.

« J’adore tous les pains ici. Mes enfants et petits-enfants en emportent toujours de chez moi quand ils viennent me voir », raconte Helen Gregorchuk qui vient dans la boutique depuis 61 ans.

Si Jon Hochman doit maintenant combler les attentes des clients, il avoue être rassuré par le soutien offert par les anciens propriétaires.

« Tant qu’il aura besoin de moi, je serai là. Je n'ai pas comme projet d'aller ailleurs », promet Fyvie Gunn.