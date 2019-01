Un morceau de glace fracasse le pare-brise d'une voiture sur l'autoroute 50

On suivait un camion à 500, 600 pieds en avant de nous, on n'était pas proche. D'un seul coup, un morceau de glace a décollé de son toit. On a eu le temps de le regarder dans les airs de cinq à sept secondes et il est tombé directement dans ma vitre , raconte Carl Taillefer, tenant son bébé dans ses bras.

On a eu très, très peur , ajoute sa conjointe, France Racine.

Le couple avait alors des morceaux de vitre sur lui. Heureusement, il a constaté que son jeune fils allait bien.

Après, on s'est dit qu'on était chanceux d'être en vie. Ça aurait pu être fatal. France Racine

M. Taillefer et Mme Racine n'étaient toutefois pas au bout de leurs peines. Le conducteur du camion fautif a poursuivi son chemin. Les parents, eux, se sont rapidement arrêtés dans l'accotement.

Les gens passaient vraiment proche de nous. Avec le bébé dans le camion, ce n'était vraiment pas agréable. Quand il n'y avait plus personne, j'en ai profité pour rouler presque un kilomètre pour me rendre dans un accotement où des policiers font du radar , explique le père de famille.

Ils ont fait remorquer leur voiture, puis les parents de M. Taillefer sont venus les chercher sur les lieux de l'accident.

À lire aussi : Un résident de Gatineau pris en charge par la Croix-Rouge à la suite d'un incendie

Ces résidents de Cantley veulent maintenant sensibiliser les gens à l'importance de bien déglacer leur voiture, même s'ils sont pressés. Il faut aussi faire attention aux voitures arrêtées sur le bord de l'autoroute, rappelle M. Taillefer.

Même si tu es pressé, tu prends le temps. Tu ne pars jamais avec de la glace ou de la neige sur ton véhicule , insiste la jeune femme.

Des « igloos mobiles »

Le code de la sécurité routière prévoit qu'aucun véhicule ne peut circuler sur la voie publique s'il est couvert de neige ou de glace.

Malheureusement, on le voit assez fréquemment, on appelle ça des igloos mobiles. Les gens qui vont juste déneiger une petite partie du pare-brise. C'est sûr que les policiers qui voient ça vont remettre un constat d'infraction, vont exiger de la personne de déglacer avant de quitter les lieux , rapporte Marc Tessier, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

Au Québec, les automobilistes coupables s'exposent à des amendes entre 60 $ et 100 $.

Avec les informations de Yasmine Mehdi