Les sorties de Baldini : les activités à faire en Alberta du 3 au 6 janvier

C'est la fin des vacances et du temps des fêtes, mais ce n'est pas la fin des activités! Cette semaine, je vous propose dans la région d'Edmonton, un camp de cirque, le Winter Freeze Fest et un spectacle magique, The Illusionists : Live From Broadway. Et à Calgary, je vous suggère une journée gratuite au musée Glenbow, le Winter CARnival et un spectacle de drag queen, Carly's Angels.

Un texte de Lyssia Baldini

Comté de Strathcona

Winter Freeze Fest

Vous voulez continuer de célébrer le temps des fêtes? Et bien le Winter Freeze Fest vous donne l'occasion de le faire!

Plusieurs activités sont organisées un peu partout dans le comté. Il y a du patinage, de la peinture sur la neige, des bonshommes de neige et même du “tic tac neige”!

Profitez d'activités hivernales! Photo : Courtoisie Winter Freeze Fest

Le Winter Freeze Fest est jumelé à l'événement Rogers Hometown Hockey qui vous donne l'occasion de rencontrer des joueurs des Oilers qui seront sur place pour vous parler et signer des autographes.

Le Winter Freeze Fest se déroule jusqu’au 6 janvier.

Edmonton

École de cirque

Les enfants sont encore en congé? Et bien, profitez-en pour leur faire faire des activités hors de l’ordinaire!

Un camp de cirque est offert, par l'école de cirque dirigée par Lyne Gosselin, aux enfants de plus de 8 ans. C'est une belle façon de leur faire découvrir les différentes disciplines de cet art du spectacle.

L'acrobate et trapéziste Lyne Gosselin en pleine performance. Photo : www.sgsfoto.com

Il y aura du trampoline, du trapèze, de la jonglerie et bien d’autres activités!

Et si vous ne pouvez pas cette semaine, il y aura d'autres occasions lors de journées pédagogiques.

Cette semaine, le camp est offert les jeudi 3 et vendredi 4 janvier, de 13 h à 15 h. Des places sont également disponibles lors des journées pédagogiques des 7 janvier, 15 mars et du 26 au 29 mars.

Edmonton et Calgary

The Illusionist : Live From Broadway

Avez-vous déjà assisté à un spectacle de magie? Et bien celui-ci saura vous éblouir!

Vous pensez avoir tout vu? Détrompez-vous! Photo : The Illusionists - Live From Broadway

Jumelant des tours de magie hilarants, des acrobaties et des cascades défiant la mort, le spectacle met en valeur les talents à couper le souffle de cinq des illusionnistes les plus incroyables au monde!

Vous serez cloués à votre siège lors de ce spectacle de magie! Photo : The Illusionists - Live From Broadway

Le spectacle a battu des records d'entrées partout au monde et a captivé des auditoires de tous les âges!

The Illusionist : Live From Broadway est présenté jusqu’au 6 janvier, à l'auditorium Jubilee d'Edmonton et à celui de Calgary, du 8 au 13 janvier.

Calgary

Winter CARnival

Rassemblez vos amis et votre famille et rendez-vous au parc Heritage pour un carnaval d'hiver! Profitez du plaisir de l’hiver, sans les bottes, le parka, les mitaines et la tuque!

Entrez au musée Gasoline Alley pour des activités d'hiver typiques, mais à l'intérieur. Testez vos compétences lors d'une partie de curling au sol, testez votre précision avec le lancer de boules de neige ou même, construisez un fort!

Il y aura également du hockey sur table et une chasse au trésor! Du plaisir assuré pour toute la famille!

Le Winter CARnival se déroule jusqu'au dimanche 6 janvier de 10 h à 16 h, au musée Gasoline Alley, au parc Heritage.

Cosmos : Gathie Falk, Margaret Nazon et Erik Olson

Le premier jeudi du mois, le musée Glenbow vous ouvre ses portes gratuitement. Cette semaine sera votre dernière chance de voir l'exposition sur l'univers.

L'oeuvre « Earth » de l'artiste Erik Olson Photo : Courtoisie musée Glenbow

L'exposition exploite cette fascination qu'a l'être humain pour l'espace, à travers les œuvres de trois artistes canadiens, dont Erik Olson, un artiste de Calgary.

Certaines des oeuvres sont même accompagnées de commentaires de l'astronaute canadien à la retraite, Robert Thirsk.

L'oeuvre « Heavenly 14 » de l'artiste Gathie Falk Photo : Courtoisie musée Glenbow

Bien que leurs approches et leurs médiums diffèrent, les trois artistes présentent une passion commune pour les mystères de l’univers.

Ce lien les lie non seulement les uns aux autres, mais aussi à tous ceux, parmi nous, qui lèvent les yeux vers le ciel nocturne et qui réfléchissent à cet infini.

L'oeuvre « Bright Lights » de l'artiste Margaret Nazon Photo : Courtoisie musée Glenbow

L'exposition Cosmos: Gathie Falk, Margaret Nazon et Erik Olson se termine le dimanche 6 janvier, au musée Glenbow.

Carly's Angels

Inspiré de Charlie's Angels, ce spectacle présente trois drag queens dans une musique entraînante, des costumes scintillants et un humour débridé.

Carly's Angels Photo : Courtoisie Lolita's Lounge

Le spectacle est présenté depuis plus de 10 ans et grandit en popularité d'année en année! Et même si vous allez le voir ce mois-ci et bien il sera différent le mois prochain!

Carly's Angels vous présente des chansons interprétées en synchro et beaucoup de plaisanteries, le tout dans des costumes scandaleux et des maquillages extravagants.

Tara, Carly et Mercedez Photo : Jordan Gooden, Larry Baird, Lucas Lang

Les spectacles sont présentés les samedi 5, 12, 19 et 26 janvier, à 21 h, mais les portes sont ouvertes dès 19 h, au Lolita's Lounge.

Avis : c'est un spectacle pour adultes seulement.

Voilà pour cette semaine, bonnes sorties!