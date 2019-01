Les Raptors affronteront DeMar DeRozan pour la première fois depuis l'échange

Les joueurs obtenus par les Raptors dans l'échange, Kawhi Leonard et Danny Green, ainsi que l'homme qui a accompagné DeRozan à San Antonio, Jakob Poeltl, seront sous les projecteurs, puisqu'il s'agit du premier match entre les deux équipes qui ont conclu ce marché gigantesque l'été dernier.

L'entraîneur-chef, Nick Nurse, considère que la rencontre de jeudi sera un bel affrontement. Photo : Radio-Canada

L'entraîneur-chef de l'équipe torontoise, Nick Nurse, attend aussi cette rencontre avec impatience.

Je pense que ça va être une atmosphère électrique. Ce sera une atmosphère volatile et je pense que ce sera bon pour nous. Nick Nurse, entraîneur-chef des Raptors

Selon Nick Nurse, l'équipe des Spurs sera particulièrement coriace envers Kawhi Leonard.

Ce sera probablement un environnement difficile pour Kawhi , dit-il.

Danny Green croit que le match de jeudi contre les Spurs sera de haut niveau. Photo : Radio-Canada

Danny Green espère une réaction positive des fans.

J'espère que les fans de San Antonio nous accueilleront tous les deux avec les bras ouverts. Danny Green, joueur des Raptors de Toronto

C'est l'occasion de jouer une bonne partie de basketball et aussi de s'améliorer individuellement et en équipe. Ce sera un match amusant , a-t-il ajouté.

Je vais aussi en profiter pour voir ma famille et mes amis et de me faire couper de cheveux , dit Danny Green.

Records de points

Kawhi Leonard et Pascal Siakam ont connu la meilleure soirée de leurs carrières respectives avec 45 et 28 points chacun, mardi soir contre le Jazz de l'Utah.

Pascal continue d'évoluer. Je suis toujours étonné. On compte maintenant sur Pascal comme étant l’un des joueurs qui doit continuellement livrer la marchandise , dit Nick Nurse.

Il est plutôt jeune, mais il apprend , a ajouté l'entraîneur-chef après l'entraînement de mercredi.

Les absents

Le meneur de jeu des Raptors Kyle Lowry sera encore une fois absent.

Du côté du joueur de centre Jonas Valanciunas, ses points de suture au pouce ont été retirés. Il devrait recommencer à jouer dans quelques semaines, selon Nick Nurse. Il s’était blessé lors du match du 12 décembre.

Les deux joueurs ont participé à l'entraînement de l'équipe mercredi.

Les Raptors occupent le deuxième rang du classement de l'Est de la NBA.